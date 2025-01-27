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У неділю в Києві зафіксували два температурні рекорди: як в кінці березня

Альона Мазуренко Понеділок, 27 січня 2025, 11:26
У неділю в Києві зафіксували два температурні рекорди: як в кінці березня
фото: pixabay

За даними метеоспостережень у столиці 26 січня було зафіксовано два температурні рекорди. Так, температура посеред дня відповідала показникам 29 березня.

Джерело: Укргідрометцентр, Центральна геофізична обсерваторія

Деталі: За даними спостережень метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського 26 січня у Києві було зафіксовано два температурні рекорди.

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Зокрема, максимальна температура повітря досягла 7,4°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 4,7°С, що перевищило попередній рекордний показник 1902 та 1999 років на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,7°С.

За даними обсерватотрії, за багаторічними показниками така температура повітря відповідає 29 березня.

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В Укргідрометцентрі додали, що 26 січня денні максимуми в деяких областях побили свої попередні температурні рекордні.

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