В воскресенье в Киеве зафиксировали два температурных рекорда: как в конце марта

По данным метеонаблюдений в столице 26 января было зафиксировано два температурных рекорда. Так, температура посреди дня соответствовала показателям 29 марта.

Источник: Укргидрометцентр, Центральная геофизическая обсерватория

Детали: По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского 26 января в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда.

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В частности, максимальная температура воздуха достигла 7,4°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2021 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 4,7°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1902 и 1999 годов на 1,4°С, а климатическую норму - на 9,7°С.

По данным обсерватории, по многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 29 марта.

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В Укргидрометцентре добавили, что 26 января дневные максимумы в некоторых областях побили свои предыдущие температурные рекордные.