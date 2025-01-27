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У Єврокомісії кажуть, що скринінг законодавства України триватиме до осені 2025 року

Тетяна Висоцька, Валентина РоманенкоПонеділок, 27 січня 2025, 12:17
У Єврокомісії кажуть, що скринінг законодавства України триватиме до осені 2025 року
ілюстративне зображення Getty Images

Двосторонній скринінговий процес перевірки українського законодавства на відповідність законодавству Європейського Союзу, який фактично є першим етапом перемовин про вступ, триватиме до осені 2025 року.

Джерело: речник Європейської комісії в коментарі "Європейській правді

Пряма мова: "Україна впевнено просувається на шляху до вступу в ЄС. Зараз Україна проходить двосторонній скринінговий процес, який триватиме до осені 2025 року". 

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Деталі: Речник додав: "якщо Україна виконає всі умови, комісія очікує на початок переговорів щодо кластерів, починаючи з Кластера 1 "Основи", якомога швидше у 2025 році".

Нагадаємо, що 16 січня комісія надіслала Раді ЄС перший скринінговий звіт щодо Кластера 1 "Основи" для України. 

Представлення скринінгового звіту є першим етапом переговорів про вступ, на якому комісія пояснює кандидату його права та обов'язки як держави-члена (роз'яснювальні зустрічі), а на другому етапі оцінює, на якому етапі перебуває кандидат з точки зору правового узгодження та здатності застосовувати acquis (двосторонні зустрічі).  

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"Минулого тижня звіт про результати скринінгу стосувався Кластера 1 "Основи", який лежить в основі переговорів про вступ до ЄС. Відповідно до переговорних рамок, він відкривається першим і закривається останнім у переговорах", – пояснили у Єврокомісії.

Що стосується наступних кроків, то тепер звіт про скринінг буде обговорюватися з державами-членами в Раді ЄС. 

"Після того, як Рада ЄС погоджується з тим, що критерії відкриття кластера виконані, країни представили свої переговорні позиції, а ЄС погодив свою переговорну позицію, організовується Міжурядова конференція, на якій офіційно відкривають кластер у переговорах", – розповів речник Єврокомісії.

Він підкреслив, що в питаннях переговорів про вступ необхідне одностайне рішення усіх держав-членів ЄС.

Передісторія:

  • Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила впевненість, що у 2025 році буде можливо відкрити з Україною перший і тридцять перший кластери в переговорах про членство у ЄС.
  • У грудні президент Володимир Зеленський казав, що Україна ставить за мету у 2025 році відкрити у переговорах про вступ до ЄС щонайменш два кластери, а максимальною метою є усі кластери.
  • Віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина повідомляла, що Україна разом із Польщею та Данією, які головуватимуть у Раді ЄС протягом 2025 року, склали план відкриття переговорних розділів щодо вступу.

ЄСєвроінтеграціяЄврокомісія
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