В Еврокомиссии говорят, что скрининг законодательства Украины продлится до осени 2025 года
Двусторонний скрининговый процесс проверки украинского законодательства на соответствие законодательству Европейского Союза, который фактически является первым этапом переговоров о вступлении, продлится до осени 2025 года.
Источник: спикер Европейской комиссии в комментарии "Европейской правде"
Прямая речь: "Украина уверенно продвигается на пути к вступлению в ЕС. Сейчас Украина проходит двусторонний скрининговый процесс, который продлится до осени 2025 года".
Детали: Представитель добавил: "если Украина выполнит все условия, комиссия ожидает начала переговоров по кластерам, начиная с Кластера 1 "Основы", как можно скорее в 2025 году".
Напомним, что 16 января комиссия направила Совету ЕС первый скрининговый отчет по Кластеру 1 "Основы" для Украины.
Представление скринингового отчета является первым этапом переговоров о вступлении, на котором комиссия объясняет кандидату его права и обязанности как государства-члена (разъяснительные встречи), а на втором этапе оценивает, на каком этапе находится кандидат с точки зрения правового согласования и способности применять acquis (двусторонние встречи).
"На прошлой неделе отчет о результатах скрининга касался Кластера 1 "Основы", который лежит в основе переговоров о вступлении в ЕС. В соответствии с переговорными рамками, он открывается первым и закрывается последним в переговорах", – пояснили в Еврокомиссии.
Что касается следующих шагов, то теперь отчет о скрининге будет обсуждаться с государствами-членами в Совете ЕС.
"После того как Совет ЕС соглашается с тем, что критерии открытия кластера выполнены, страны представили свои переговорные позиции, а ЕС согласовал свою переговорную позицию, организуется Межправительственная конференция, на которой официально открывают кластер в переговорах", – рассказал представитель Еврокомиссии.
Он подчеркнул, что в вопросах переговоров о вступлении необходимо единогласное решение всех государств-членов ЕС.
Предыстория:
- Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила уверенность, что в 2025 году будет возможно открыть с Украиной первый и тридцать первый кластеры в переговорах о членстве в ЕС.
- В декабре президент Владимир Зеленский говорил, что Украина ставит цель в 2025 году открыть в переговорах о вступлении в ЕС как минимум два кластера, а максимальной целью являются все кластеры.
- Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что Украина вместе с Польшей и Данией, которые будут председательствовать в Совете ЕС в течение 2025 года, составили план открытия переговорных разделов по вступлению.