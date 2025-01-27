В Еврокомиссии говорят, что скрининг законодательства Украины продлится до осени 2025 года

Двусторонний скрининговый процесс проверки украинского законодательства на соответствие законодательству Европейского Союза, который фактически является первым этапом переговоров о вступлении, продлится до осени 2025 года.

Источник: спикер Европейской комиссии в комментарии "Европейской правде"

Прямая речь: "Украина уверенно продвигается на пути к вступлению в ЕС. Сейчас Украина проходит двусторонний скрининговый процесс, который продлится до осени 2025 года".

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Детали: Представитель добавил: "если Украина выполнит все условия, комиссия ожидает начала переговоров по кластерам, начиная с Кластера 1 "Основы", как можно скорее в 2025 году".

Напомним, что 16 января комиссия направила Совету ЕС первый скрининговый отчет по Кластеру 1 "Основы" для Украины.

Представление скринингового отчета является первым этапом переговоров о вступлении, на котором комиссия объясняет кандидату его права и обязанности как государства-члена (разъяснительные встречи), а на втором этапе оценивает, на каком этапе находится кандидат с точки зрения правового согласования и способности применять acquis (двусторонние встречи).

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"На прошлой неделе отчет о результатах скрининга касался Кластера 1 "Основы", который лежит в основе переговоров о вступлении в ЕС. В соответствии с переговорными рамками, он открывается первым и закрывается последним в переговорах", – пояснили в Еврокомиссии.

Что касается следующих шагов, то теперь отчет о скрининге будет обсуждаться с государствами-членами в Совете ЕС.

"После того как Совет ЕС соглашается с тем, что критерии открытия кластера выполнены, страны представили свои переговорные позиции, а ЕС согласовал свою переговорную позицию, организуется Межправительственная конференция, на которой официально открывают кластер в переговорах", – рассказал представитель Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что в вопросах переговоров о вступлении необходимо единогласное решение всех государств-членов ЕС.

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