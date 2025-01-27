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В Еврокомиссии говорят, что скрининг законодательства Украины продлится до осени 2025 года

Татьяна Высоцкая, Валентина РоманенкоПонедельник, 27 января 2025, 12:17
В Еврокомиссии говорят, что скрининг законодательства Украины продлится до осени 2025 года
иллюстративное изображение Getty Images

Двусторонний скрининговый процесс проверки украинского законодательства на соответствие законодательству Европейского Союза, который фактически является первым этапом переговоров о вступлении, продлится до осени 2025 года.

Источник: спикер Европейской комиссии в комментарии "Европейской правде"

Прямая речь: "Украина уверенно продвигается на пути к вступлению в ЕС. Сейчас Украина проходит двусторонний скрининговый процесс, который продлится до осени 2025 года".

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Детали: Представитель добавил: "если Украина выполнит все условия, комиссия ожидает начала переговоров по кластерам, начиная с Кластера 1 "Основы", как можно скорее в 2025 году".

Напомним, что 16 января комиссия направила Совету ЕС первый скрининговый отчет по Кластеру 1 "Основы" для Украины.

Представление скринингового отчета является первым этапом переговоров о вступлении, на котором комиссия объясняет кандидату его права и обязанности как государства-члена (разъяснительные встречи), а на втором этапе оценивает, на каком этапе находится кандидат с точки зрения правового согласования и способности применять acquis (двусторонние встречи).

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"На прошлой неделе отчет о результатах скрининга касался Кластера 1 "Основы", который лежит в основе переговоров о вступлении в ЕС. В соответствии с переговорными рамками, он открывается первым и закрывается последним в переговорах", – пояснили в Еврокомиссии.

Что касается следующих шагов, то теперь отчет о скрининге будет обсуждаться с государствами-членами в Совете ЕС.

"После того как Совет ЕС соглашается с тем, что критерии открытия кластера выполнены, страны представили свои переговорные позиции, а ЕС согласовал свою переговорную позицию, организуется Межправительственная конференция, на которой официально открывают кластер в переговорах", – рассказал представитель Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что в вопросах переговоров о вступлении необходимо единогласное решение всех государств-членов ЕС.

Предыстория:

  • Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила уверенность, что в 2025 году будет возможно открыть с Украиной первый и тридцать первый кластеры в переговорах о членстве в ЕС.
  • В декабре президент Владимир Зеленский говорил, что Украина ставит цель в 2025 году открыть в переговорах о вступлении в ЕС как минимум два кластера, а максимальной целью являются все кластеры.
  • Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что Украина вместе с Польшей и Данией, которые будут председательствовать в Совете ЕС в течение 2025 года, составили план открытия переговорных разделов по вступлению.

ЕСевроинтеграцияЕврокомиссия
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