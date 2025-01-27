Знову як весна: синоптики очікують теплу і суху погоду

У вівторок, 28 січня, в Україні очікується суха погода, на сході країни та у Приазов'ї вночі та вранці місцями туман.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Температура вночі 0-5° тепла, в Карпатах та у східних областях місцями 1-3° морозу; вдень 5-10° тепла, на заході та півдні країни 9-14°. У Києві 28 січня температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних досліджень 28 січня найвища температура була 7,5° тепла в 1983 та 1990 роках, найнижча 22,6° морозу в 1892р.

У середу, 29 січня, в Україні також переважно без опадів, лише вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями невеликий дощ, вночі в Карпатах з мокрим снігом. У східних областях, вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі 1-6° тепла, в Карпатах та у східних областях місцями 0-2° морозу; вдень 6-11° тепла, на півдні країни, і на Прикарпатті 9-14°, в Криму до 17°.

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У Києві 29 січня без опадів, температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла.

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