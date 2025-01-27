ЄС погодив продовження санкцій проти Росії, пішовши на угоду з Угорщиною

Міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні у понеділок, 27 січня, погодились на продовження санкцій проти Росії ще на пів року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення в X (Twitter) топдипломатки ЄС Каї Каллас

Деталі: Питання продовження санкцій ЄС проти Росії перебувало під питанням через погрози Угорщини заблокувати рішення.

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"Міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти Росії. Це продовжить позбавляти Москву доходів для фінансування її війни", – наголосила Каллас.

Вона додала, що Росія має сплатити ціну за свою агресію.

Раніше ЗМІ дізналися, що Угорщина погодилась на продовження санкцій проти РФ терміном ще на пів року в обмін на заяву ЄС, що стосується занепокоєння Будапешта щодо "енергетичної безпеки".

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Журналісти повідомляли, що Угорщина вимагає від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та вести діалог про транзит газу в обмін на свою згоду підтримати продовження економічних санкцій проти РФ.

Минулого тижня угорський прем’єр Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі "надурити угорців" у питанні газу та закликав ЄС змусити Київ "відкрити вентилі".