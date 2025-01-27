ЕС согласовал продление санкций против РФ

Министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник, 27 января, согласились на продление санкций против России еще на полгода.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение в X (Twitter) топ-дипломата ЕС Каи Каллас

Детали: Вопрос продления санкций ЕС против России находился под вопросом из-за угроз Венгрии заблокировать решение.

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"Министры иностранных дел ЕС только что согласились вновь продлить санкции против России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования ее войны", - отметила Каллас.

Она добавила, что Россия должна заплатить цену за свою агрессию.

Ранее СМИ узнали, что Венгрия согласилась на продление санкций против РФ сроком еще на полгода в обмен на заявление ЕС, касающееся беспокойства Будапешта по поводу "энергетической безопасности".

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Журналисты сообщали, что Венгрия требует от ЕС давить на Украину для сохранения транзита российской нефти и вести диалог о транзите газа в обмен на свое согласие поддержать продление экономических санкций против РФ.

На прошлой неделе венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Украину в попытке "обмануть венгров" в вопросе газа и призвал ЕС заставить Киев "открыть вентили".