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В ЄС офіційно призупинили безвіз для дипломатів і посадовців Грузії

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Понеділок, 27 січня 2025, 15:47
В ЄС офіційно призупинили безвіз для дипломатів і посадовців Грузії
Ілюстративне фото: Getty Images

Рада ЄС 27 січня вирішила призупинити дію окремих частин угоди про спрощення візового режиму між Грузією та ЄС.

Джерело: "Європейська правда", повідомлення Ради ЄС

Деталі: Дію безвізового режиму призупинили для грузинських дипломатів та посадовців.

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"Основоположні права та демократичні цінності є ключовими принципами інтеграції до ЄС. Посадовці, які представляють країну, що зневажає ці цінності, не повинні отримувати вигоду від спрощеного доступу до ЄС", – заявив Томаш Семоняк, міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі, яка головує у Раді ЄС.

Для поїздок до країн-членів ЄС, як пояснили у Раді Євросоюзу, грузинські дипломати і посадовці також більше не зможуть користуватися скороченими термінами розгляду заявок, нижчими візовими зборами і можливістю подавати менше підтверджуючих документів.

Дія Угоди про спрощення оформлення віз буде призупинена для наступних категорій осіб:

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  • члени офіційних делегацій Грузії, які беруть участь в офіційних зустрічах та інших заходах, що проводяться на території країни ЄС міжурядовими організаціями;
  • члени національного та регіональних урядів і парламентів Грузії, Конституційного та Верховного судів Грузії;
  • власники дипломатичних паспортів.

Громадяни Грузії, які є власниками звичайних паспортів, і надалі користуватимуться безвізовим режимом під час короткострокових поїздок до ЄС.

Раніше повідомлялося, що Словаччина та Угорщина виступили проти ухвалення цих санкцій, проте це не вплинуло на результат, оскільки для ухвалення рішення потрібна лише кваліфікована більшість.

Призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії буде радше символічним, оскільки грузинські посадовці мають, окрім дипломатичних, і звичайні паспорти. А за ними безвіз діятиме і далі.

Нові обмеження є реакцією на антизахідний розворот Грузії, курс на який грузинська влада загострила у минулому році. Кульмінацією стала відмова піднімати питання переговорів про вступ до ЄС до початку 2029 року.

ЄСГрузіябезвіздипломатичні відносини
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