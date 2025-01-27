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В ЕС официально приостановили безвиз для дипломатов и чиновников Грузии

Иванна Костина, Алена МазуренкоПонедельник, 27 января 2025, 15:47
В ЕС официально приостановили безвиз для дипломатов и чиновников Грузии
Иллюстративное фото: Getty Images

Совет ЕС 27 января решил приостановить действие отдельных частей соглашения об упрощении визового режима между Грузией и ЕС.

Источник: "Европейская правда", сообщение Совета ЕС

Детали: Действие безвизового режима приостановили для грузинских дипломатов и чиновников.

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"Основополагающие права и демократические ценности являются ключевыми принципами интеграции в ЕС. Чиновники, представляющие страну, которая презирает эти ценности, не должны получать выгоду от упрощенного доступа в ЕС", – заявил Томаш Семоняк, министр внутренних дел и администрации Польши, которая председательствует в Совете ЕС.

Для поездок в страны-члены ЕС, как пояснили в Совете Евросоюза, грузинские дипломаты и чиновники также больше не смогут пользоваться сокращенными сроками рассмотрения заявок, более низкими визовыми сборами и возможностью подавать меньше подтверждающих документов.

Действие Соглашения об упрощении оформления виз будет приостановлено для следующих категорий лиц:

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  • члены официальных делегаций Грузии, участвующих в официальных встречах и других мероприятиях, проводимых на территории страны ЕС межправительственными организациями;
  • члены национального и региональных правительств и парламентов Грузии, Конституционного и Верховного судов Грузии;
  • владельцы дипломатических паспортов.

Граждане Грузии, которые являются владельцами обычных паспортов, и в дальнейшем будут пользоваться безвизовым режимом во время краткосрочных поездок в ЕС.

Ранее сообщалось, что Словакия и Венгрия выступили против принятия этих санкций, однако это не повлияло на результат, поскольку для принятия решения требуется только квалифицированное большинство.

Приостановление безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии будет скорее символическим, поскольку грузинские чиновники имеют, кроме дипломатических, и обычные паспорта. А по ним безвиз будет действовать и дальше.

Новые ограничения являются реакцией на антизападный разворот Грузии, курс на который грузинская власть обострила в прошлом году. Кульминацией стал отказ поднимать вопрос переговоров о вступлении в ЕС до начала 2029 года.

ЕСГрузиябезвиздипломатические отношения
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