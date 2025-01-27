Венеційська комісія оцінила скасування виборів президента в Румунії
Венеційська комісія Ради Європи вважає, що скасування результатів виборів президента Конституційним судом Румунії можливе тільки у надзвичайних ситуаціях та має ухвалюватись у прозорий спосіб.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на терміновий звіт Комісії від 27 січня
Деталі: Звіт Венеційської комісії був підготовлений на запит генерального секретаря Парламентської асамблеї Ради Європи. Він попросив правників визначити умови, за яких конституційний суд у принципі має право анулювати результати виборів.
У звіті наголошується, що він не оцінює рішення Конституційного суду Румунії, а лише пропонує "порівняльний аналіз конституційного права та європейських і міжнародних стандартів".
Експерти "Венеційки" вказують, що у державах не існує єдиного підходу до питання скасування виборів, і конституційний суд у принципі може ухвалити таке рішення – але лише "за виняткових обставин", при цьому рішення має бути справедливим, об'єктивним і ґрунтуватися на вагомих аргументах.
Звіт окремо наголошує, що головним критерієм скасування виборів має бути встановлення, чи було завдано "непоправної шкоди цілісності виборів", для чого важливі конкретні докази відповідних дій.
У Венеційській комісії звернули увагу на характер доказів, на основі яких було скасовано президентські вибори в Румунії, та визнали, що доведення порушень у передвиборчій кампанії онлайн "є особливо складним".
"Важливо ухвалювати достатньо обґрунтовані, прозорі рішення з таких питань. На думку Венеційської комісії, такі рішення мають точно вказувати на порушення та докази і не повинні ґрунтуватись виключно на засекречених розвідувальних даних… які не гарантуватимуть необхідної прозорості та підтверджуваності", – ідеться у висновках звіту.
Серед рекомендацій у звʼязку з цим "Венеційка" пропонує надавати повноваження на скасування виборів "найвищому виборчому органу", а конституційним судам – повноваження переглядати такі рішення.
Також вона закликає до врегулювання процедури скасування виборів і посилення правил щодо політичної агітації в інтернеті та її фінансування.
На початку грудня 2024 року Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.
Джорджеску – антизахідного кандидата, який несподівано переміг у першому турі виборів президента Румунії, – повʼязали з кампанією іноземного втручання через TikTok.
Зазначимо, що Джорджеску домагався призупинення рішення Конституційного суду Румунії про скасування виборів, але Європейський суд з прав людини відхилив його скаргу.
Перший тур повторних президентських виборів у Румунії відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня.
Читайте детальніше про те, чому в Румунії стає все складніше зупинити російський реванш.