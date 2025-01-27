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Венецианская комиссия оценила отмену выборов президента в Румынии

Олег ПавлюкПонедельник, 27 января 2025, 17:17
Венецианская комиссия оценила отмену выборов президента в Румынии
Фото: Getty Images

Венецианская комиссия Совета Европы считает, что отмена результатов выборов президента Конституционным судом Румынии возможна только в чрезвычайных ситуациях и должна приниматься прозрачным способом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на срочный отчет Комиссии от 27 января

Детали: Отчет Венецианской комиссии был подготовлен по запросу генерального секретаря Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он попросил юристов определить условия, при которых конституционный суд в принципе имеет право аннулировать результаты выборов.

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В отчете отмечается, что он не оценивает решение Конституционного суда Румынии, а лишь предлагает "сравнительный анализ конституционного права и европейских и международных стандартов".

Эксперты "Венецианки" указывают, что в государствах не существует единого подхода к вопросу отмены выборов, и Конституционный суд в принципе может принять такое решение – но только "в исключительных обстоятельствах", при этом решение должно быть справедливым, объективным и основываться на весомых аргументах.

Отчет отдельно отмечает, что главным критерием отмены выборов должно быть установление, был ли нанесен "непоправимый вред целостности выборов", для чего важны конкретные доказательства соответствующих действий.

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В Венецианской комиссии обратили внимание на характер доказательств, на основе которых были отменены президентские выборы в Румынии, и признали, что доказывание нарушений в предвыборной кампании онлайн "является особенно сложным".

"Важно принимать достаточно обоснованные, прозрачные решения по таким вопросам. По мнению Венецианской комиссии, такие решения должны точно указывать на нарушения и доказательства и не должны основываться исключительно на засекреченных разведывательных данных... которые не будут гарантировать необходимой прозрачности и подтверждаемости", – говорится в выводах отчета.

Среди рекомендаций в связи с этим "Венецианка" предлагает предоставлять полномочия по отмене выборов "высшему избирательному органу", а конституционным судам – полномочия пересматривать такие решения.

Также она призывает к урегулированию процедуры отмены выборов и ужесточению правил относительно политической агитации в интернете и ее финансирования.

В начале декабря 2024 года Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Кэлина Джорджеску.

Джорджеску – антизападного кандидата, который неожиданно победил в первом туре выборов президента Румынии, – связали с кампанией иностранного вмешательства через TikTok.

Отметим, что Джорджеску добивался приостановления решения Конституционного суда Румынии об отмене выборов, но Европейский суд по правам человека отклонил его жалобу.

Первый тур повторных президентских выборов в Румынии состоится 4 мая, а второй – 18 мая.

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ЕвропаРумыниявиборы
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