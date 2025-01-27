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Молдова отримає 30 млн євро від ЄС для вирішення енергокризи в Придністровʼї

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 27 січня 2025, 18:02
Молдова отримає 30 млн євро від ЄС для вирішення енергокризи в Придністровʼї
Ілюстративне фото: Getty Images

27 січня Європейський Союз оголосив про намір надати Молдові екстрену допомогу у розмірі 30 мільйонів євро для подолання енергетичної кризи, спричиненої діями Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Європейської комісії

Деталі: Запропонований пакет допомоги ЄС передбачає фінансування "закупівлі й транспортування природного газу до Придністровського регіону, щоб допомогти відновити електро– та теплопостачання".

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Додатково кошти Євросоюзу можуть бути використані для "постачання електроенергії з лівобережжя на правобережжя" Молдови, йдеться в повідомленні.

Окремо в ЄС анонсували "більш комплексний пакет енергетичної підтримки, який буде спрямований на пом'якшення наслідків кризи та зменшення тиску на ціни на енергоносії" в Молдові.

Цей пакет, уточнює Єврокомісія, буде базуватись на Плані зростання Молдови, робота над яким у ЄС завершується.

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За офіційними даними, ЄС уже надав 240 мільйонів євро прямої бюджетної підтримки енергетичній системі Молдови на 2021-2024 рік, щоб допомогти найбільш вразливим верствам населення.

Передісторія:

  • У Молдові з грудня 2024 року діє надзвичайний стан в енергетиці, запроваджений у зв’язку з припиненням постачання "безкоштовного" російського газу до невизнаного Придністров’я, за рахунок якого працювала електростанція, що забезпечувала потреби обох берегів Дністра.
  • На цьому тлі в країні майже удвічі підвищили тарифи на електроенергію.
  • Тим часом у невизнаному Придністровʼї після припинення подачі газу РФ 1 січня 2025 року відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі.
  • Влада невизнаного Придністров’я стверджує, що наявних запасів природного газу в економному режимі споживання вистачить до кінця січня.

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МолдовагазПридністров'яЄС
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