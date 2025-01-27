Молдова получит 30 млн евро от ЕС для решения энергокризиса в Приднестровье

27 января Европейский Союз объявил о намерении предоставить Молдове экстренную помощь в размере 30 миллионов евро для преодоления энергетического кризиса, вызванного действиями России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Европейской комиссии

Детали: Предложенный пакет помощи ЕС предусматривает финансирование "закупки и транспортировки природного газа в Приднестровский регион, чтобы помочь восстановить электро– и теплоснабжение".

Реклама:

Дополнительно средства Евросоюза могут быть использованы для "поставки электроэнергии с левобережья на правобережье" Молдовы, говорится в сообщении.

Отдельно в ЕС анонсировали "более комплексный пакет энергетической поддержки, который будет направлен на смягчение последствий кризиса и уменьшение давления на цены на энергоносители" в Молдове.

Этот пакет, уточняет Еврокомиссия, будет базироваться на Плане роста Молдовы, работа над которым в ЕС завершается.

РЕКЛАМА:

По официальным данным, ЕС уже предоставил 240 миллионов евро прямой бюджетной поддержки энергетической системе Молдовы на 2021-2024 год, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям населения.

Предыстория:

В Молдове с декабря 2024 года действует чрезвычайное положение в энергетике, введенное в связи с прекращением поставок "бесплатного" российского газа в непризнанное Приднестровье, за счет которого работала электростанция, обеспечивающая потребности обоих берегов Днестра.

На этом фоне в стране почти вдвое повысили тарифы на электроэнергию.

Тем временем в непризнанном Приднестровье после прекращения подачи газа РФ 1 января 2025 года отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи.

Власти непризнанного Приднестровья утверждают, что имеющихся запасов природного газа в экономном режиме потребления хватит до конца января.

Читайте также: "Приднестровье – больше не замороженный конфликт.Этот "холодильник" разрушила Россия"