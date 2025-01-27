Британія оновила санкційний список щодо Білорусі після "виборів"

27 січня Міністерство закордонних справ Великої Британії внесло шість білоруських посадовців та три компанії до санкційного списку у відповідь на результати "президентських виборів" у Білорусі, які пройшли 26 січня.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву на урядовому сайті Британії

Деталі: Зазначимо, під санкції потрапили голова білоруської Центральної виборчої комісії, троє співробітників слідчого ізолятора, а також двоє керівників білоруської служби державної безпеки ГУБОПиК.

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Окрім цього, під санкції потрапили білоруські виробники військової техніки.

Окрім цього, Європейський Союз, Австралія, Велика Британія, Канада і Нова Зеландія у спільній заяві відмовились визнавати "вибори" президента Білорусі 26 січня вільними та справедливими.

У заяві засудили "фіктивні президентські вибори" в Білорусі та постійні порушення прав людини з боку білоруського режиму Александра Лукашенка.

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Як відомо, ЦВК Білорусі намалювала Лукашенку майже 87% голосів.

Передісторія: