Британия обновила санкционный список в отношении Беларуси после "выборов"

27 января Министерство иностранных дел Великобритании внесло шесть белорусских чиновников и три компании в санкционный список в ответ на результаты "президентских выборов" в Беларуси, которые прошли 26 января.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление на правительственном сайте Великобритании

Детали: Отметим, под санкции попали председатель белорусской Центральной избирательной комиссии, трое сотрудников следственного изолятора, а также двое руководителей белорусской службы государственной безопасности ГУБОПиК.

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Кроме этого, под санкции попали белорусские производители военной техники.

Кроме этого, Европейский Союз, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия в совместном заявлении отказались признавать "выборы" президента Беларуси 26 января свободными и справедливыми.

В заявлении осудили "фиктивные президентские выборы" в Беларуси и постоянные нарушения прав человека со стороны белорусского режима Александра Лукашенко.

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Как известно, ЦИК Беларуси нарисовала Лукашенко почти 87% голосов.

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