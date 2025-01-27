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Британия обновила санкционный список в отношении Беларуси после "выборов"

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПонедельник, 27 января 2025, 18:36
Британия обновила санкционный список в отношении Беларуси после выборов
Иллюстративное фото: Getty Images

27 января Министерство иностранных дел Великобритании внесло шесть белорусских чиновников и три компании в санкционный список в ответ на результаты "президентских выборов" в Беларуси, которые прошли 26 января.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление на правительственном сайте Великобритании

Детали: Отметим, под санкции попали председатель белорусской Центральной избирательной комиссии, трое сотрудников следственного изолятора, а также двое руководителей белорусской службы государственной безопасности ГУБОПиК.

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Кроме этого, под санкции попали белорусские производители военной техники.

Кроме этого, Европейский Союз, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия в совместном заявлении отказались признавать "выборы" президента Беларуси 26 января свободными и справедливыми.

В заявлении осудили "фиктивные президентские выборы" в Беларуси и постоянные нарушения прав человека со стороны белорусского режима Александра Лукашенко.

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Как известно, ЦИК Беларуси нарисовала Лукашенко почти 87% голосов.

Предыстория:

БеларусьВеликобританиясанкции
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