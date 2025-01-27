Британия обновила санкционный список в отношении Беларуси после "выборов"
27 января Министерство иностранных дел Великобритании внесло шесть белорусских чиновников и три компании в санкционный список в ответ на результаты "президентских выборов" в Беларуси, которые прошли 26 января.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление на правительственном сайте Великобритании
Детали: Отметим, под санкции попали председатель белорусской Центральной избирательной комиссии, трое сотрудников следственного изолятора, а также двое руководителей белорусской службы государственной безопасности ГУБОПиК.
Кроме этого, под санкции попали белорусские производители военной техники.
Кроме этого, Европейский Союз, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия в совместном заявлении отказались признавать "выборы" президента Беларуси 26 января свободными и справедливыми.
В заявлении осудили "фиктивные президентские выборы" в Беларуси и постоянные нарушения прав человека со стороны белорусского режима Александра Лукашенко.
Как известно, ЦИК Беларуси нарисовала Лукашенко почти 87% голосов.
Предыстория:
- В ЕС заявили о фиктивности и нелегитимности "выборов " президента Беларуси 26 января. Заявление от имени всех 27 стран не удалось согласовать из-за сопротивления Венгрии – по данным СМИ, она осталась единственной блокирующей страной после того, как Словакия все же поддержала заявление.
- Лукашенко заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.