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В ЄС погодились послабити санкції проти Сирії

Іванна Костіна, Анастасія ПроцПонеділок, 27 січня 2025, 18:56
В ЄС погодились послабити санкції проти Сирії
Ілюстративне фото: Getty Images

Міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про послаблення санкцій щодо Сирії після падіння режиму Башара Асада.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова високої представниці ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Кайї Каллас на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС

Деталі: За її словами, ситуація на Близькому Сході була важливою частиною порядку денного сьогоднішньої зустрічі міністрів.

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"Ми досягли політичної згоди на послаблення санкцій щодо Сирії. Це може дати поштовх сирійській економіці і допомогти країні знову стати на ноги", – сказала Каллас.

"Хоча ми і прагнемо рухатися швидко у цьому напрямку, ми також готові змінити курс, якщо ситуація погіршиться", – додала вона.

За її словами, паралельно ЄС збільшує гуманітарну допомогу і зусилля з відбудови Сирії.

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Передісторія:

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз може незабаром припинити санкції проти Сирії, пов'язані з енергетикою і транспортом, але ще не домовився про те, чи послаблювати обмеження на фінансові транзакції.
  • Зазначимо, у грудні 2024 року два конгресмени США закликали призупинити дію деяких санкцій проти Сирії, щоб послабити тиск на її зруйновану економіку після повалення режиму Башара Асада.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон у грудні заявили, що готові співпрацювати з повстанськими групами, які повалили режим Асада.

СиріяЄСсанкції
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