В ЄС погодились послабити санкції проти Сирії
Міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про послаблення санкцій щодо Сирії після падіння режиму Башара Асада.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова високої представниці ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Кайї Каллас на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС
Деталі: За її словами, ситуація на Близькому Сході була важливою частиною порядку денного сьогоднішньої зустрічі міністрів.
"Ми досягли політичної згоди на послаблення санкцій щодо Сирії. Це може дати поштовх сирійській економіці і допомогти країні знову стати на ноги", – сказала Каллас.
"Хоча ми і прагнемо рухатися швидко у цьому напрямку, ми також готові змінити курс, якщо ситуація погіршиться", – додала вона.
За її словами, паралельно ЄС збільшує гуманітарну допомогу і зусилля з відбудови Сирії.
Передісторія:
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз може незабаром припинити санкції проти Сирії, пов'язані з енергетикою і транспортом, але ще не домовився про те, чи послаблювати обмеження на фінансові транзакції.
- Зазначимо, у грудні 2024 року два конгресмени США закликали призупинити дію деяких санкцій проти Сирії, щоб послабити тиск на її зруйновану економіку після повалення режиму Башара Асада.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон у грудні заявили, що готові співпрацювати з повстанськими групами, які повалили режим Асада.