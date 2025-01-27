В ЄС погодились послабити санкції проти Сирії

Міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про послаблення санкцій щодо Сирії після падіння режиму Башара Асада.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова високої представниці ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Кайї Каллас на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС

Деталі: За її словами, ситуація на Близькому Сході була важливою частиною порядку денного сьогоднішньої зустрічі міністрів.

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"Ми досягли політичної згоди на послаблення санкцій щодо Сирії. Це може дати поштовх сирійській економіці і допомогти країні знову стати на ноги", – сказала Каллас.

"Хоча ми і прагнемо рухатися швидко у цьому напрямку, ми також готові змінити курс, якщо ситуація погіршиться", – додала вона.

За її словами, паралельно ЄС збільшує гуманітарну допомогу і зусилля з відбудови Сирії.

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