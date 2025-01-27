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В ЕС согласились ослабить санкции против Сирии

Иванна Костина, Анастасия ПроцПонедельник, 27 января 2025, 18:56
В ЕС согласились ослабить санкции против Сирии
Иллюстративное фото: Getty Images

Министры иностранных дел стран ЕС договорились об ослаблении санкций в отношении Сирии после падения режима Башара Асада.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кайи Каллас на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД

Детали: По ее словам, ситуация на Ближнем Востоке была важной частью повестки дня сегодняшней встречи министров.

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"Мы достигли политического согласия на ослабление санкций в отношении Сирии. Это может дать толчок сирийской экономике и помочь стране снова встать на ноги", – сказала Каллас.

"Хотя мы и стремимся двигаться быстро в этом направлении мы также готовы изменить курс, если ситуация ухудшится", – добавила она.

По ее словам, параллельно ЕС увеличивает гуманитарную помощь и усилия по восстановлению Сирии.

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Предыстория:

  • Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз может вскоре прекратить санкции против Сирии, связанные с энергетикой и транспортом, но еще не договорился о том, ослаблять ли ограничения на финансовые транзакции.
  • Отметим, в декабре 2024 года два конгрессмена США призвали приостановить действие некоторых санкций против Сирии, чтобы ослабить давление на ее разрушенную экономику после свержения режима Башара Асада.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в декабре заявили, что готовы сотрудничать с повстанческими группами, которые свергли режим Асада.

СирияЕСсанкции
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