В ЕС согласились ослабить санкции против Сирии
Министры иностранных дел стран ЕС договорились об ослаблении санкций в отношении Сирии после падения режима Башара Асада.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кайи Каллас на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД
Детали: По ее словам, ситуация на Ближнем Востоке была важной частью повестки дня сегодняшней встречи министров.
"Мы достигли политического согласия на ослабление санкций в отношении Сирии. Это может дать толчок сирийской экономике и помочь стране снова встать на ноги", – сказала Каллас.
"Хотя мы и стремимся двигаться быстро в этом направлении мы также готовы изменить курс, если ситуация ухудшится", – добавила она.
По ее словам, параллельно ЕС увеличивает гуманитарную помощь и усилия по восстановлению Сирии.
Предыстория:
- Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз может вскоре прекратить санкции против Сирии, связанные с энергетикой и транспортом, но еще не договорился о том, ослаблять ли ограничения на финансовые транзакции.
- Отметим, в декабре 2024 года два конгрессмена США призвали приостановить действие некоторых санкций против Сирии, чтобы ослабить давление на ее разрушенную экономику после свержения режима Башара Асада.
- Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в декабре заявили, что готовы сотрудничать с повстанческими группами, которые свергли режим Асада.