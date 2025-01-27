В ЕС согласились ослабить санкции против Сирии

Министры иностранных дел стран ЕС договорились об ослаблении санкций в отношении Сирии после падения режима Башара Асада.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кайи Каллас на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД

Детали: По ее словам, ситуация на Ближнем Востоке была важной частью повестки дня сегодняшней встречи министров.

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"Мы достигли политического согласия на ослабление санкций в отношении Сирии. Это может дать толчок сирийской экономике и помочь стране снова встать на ноги", – сказала Каллас.

"Хотя мы и стремимся двигаться быстро в этом направлении мы также готовы изменить курс, если ситуация ухудшится", – добавила она.

По ее словам, параллельно ЕС увеличивает гуманитарную помощь и усилия по восстановлению Сирии.

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