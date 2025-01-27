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Зеленський про мобілізацію: Якщо половина армії піде додому, треба було у перший день здаватись

Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 січня 2025, 20:56
Зеленський про мобілізацію: Якщо половина армії піде додому, треба було у перший день здаватись
володимир Зеленський, фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан відповідно до законодавства передбачає мобілізацію людей з 25 років, а для повернення військових додому потрібно примусити Росію швидше закінчити війну.

Джерело: інтерв’ю Зеленського італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio

Пряма мова Зеленського: "Згідно з законодавством, мобілізуються сьогодні (громадяни) 25 років плюс. Мобілізація йде, і вона мобілізує достатню кількість людей в цьому віці. Вони мають ротації, або відпустки. Але, безумовно, цього недостатньо. Безумовно треба працювати над якістю цього".

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Деталі: За словами президента, існують запити щодо питання повернення додому військових, але наразі це не передбачено законодавством. "Тобто, воєнний стан, він передбачає мобілізацію людей, і всіх ресурсів, які є в країні. Абсолютно всіх", - сказав очільник держави.

Пряма мова Зеленського: "І в цьому на жаль, виклик цієї війни, і чому потрібно максимально пришвидшити, щоб її закінчити. Примусити Росію закінчити цю війну. Ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому, тоді треба було в перший день здаватися. Так і є. Тому що якщо завтра половина людей піде додому, Путін нас уб'є всіх".

Довідково: За поданням президента Верховна Рада з лютого 2022 року продовжує дію воєнного стану і загальної мобілізації в країні. Таким чином, воєнний стан та мобілізація тривають в Україні майже 3 роки після вторгнення РФ.

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Що було раніше: Верховна Рада 15 січня проголосувала за законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Зеленськиймобілізаціявійна
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