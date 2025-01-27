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Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться

Станислав ПогориловПонедельник, 27 января 2025, 20:56
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
Владимир Зеленский, фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что военное положение в соответствии с законодательством предусматривает мобилизацию людей с 25 лет, а для возвращения военных домой нужно заставить Россию быстрее закончить войну.

Источник: интервью Зеленского итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio

Прямая речь Зеленского: "Согласно законодательству, мобилизуются сегодня (граждане) 25 лет плюс. Мобилизация идет, и она мобилизует достаточное количество людей в этом возрасте. Они имеют ротации, или отпуска. Но, безусловно, этого недостаточно. Безусловно надо работать над качеством этого".

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Детали: По словам президента, существуют запросы по вопросу возвращения домой военных, но пока это не предусмотрено законодательством. "То есть, военное положение, оно предусматривает мобилизацию людей, и всех ресурсов, которые есть в стране. Абсолютно всех", - сказал глава государства.

Прямая речь Зеленского: "И в этом, к сожалению, вызов этой войны, и почему нужно максимально ускорить, чтобы ее закончить. Заставить Россию закончить эту войну. Мы сегодня защищаемся. Если завтра, например, половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться. Так и есть. Потому что если завтра половина людей пойдет домой, Путин нас убьет всех".

Справка: По представлению президента Верховная Рада с февраля 2022 года продлевает действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Таким образом, военное положение и мобилизация продолжаются в Украине почти 3 года после вторжения РФ.

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Что предшествовало: Верховная Рада 15 января проголосовала за законопроекты о продлении срока действия военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля до 9 мая 2025 года.

Зеленскиймобилизациявойна
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