Трамп підпише указ про створення "Залізного купола" – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 27 січня, має підписати указ про створення щита протиракетної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола" за аналогією із системою ПРО Ізраїлю.

Джерело: СNN з посиланням на Білий дім, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Виконавчий указ спрямовує реалізацію наступного покоління протиракетного щита для Сполучених Штатів проти балістичних, гіперзвукових, вдосконалених крилатих ракет та інших повітряних атак наступного покоління".

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Деталі: Указ передбачатиме створення передових космічних систем, завданням яких буде виявлення і збивання ракет, спрямованих проти Сполучених Штатів.

Водночас він не містить оціночної вартості щита ПРО і часових меж його втілення.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв доручити військовим створення "непроникного купола для захисту нашого народу" за зразком ізраїльської системи протиракетної оборони.

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Незважаючи на сучасні системи ППО Ізраїлю і відносно невелику територію, яку йому потрібно захищати, у країні час від часу фіксують падіння ракет і дронів.

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