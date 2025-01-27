Трамп підпише указ про створення "Залізного купола" – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп у понеділок, 27 січня, має підписати указ про створення щита протиракетної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола" за аналогією із системою ПРО Ізраїлю.
Джерело: СNN з посиланням на Білий дім, передає "Європейська правда"
Дослівно: "Виконавчий указ спрямовує реалізацію наступного покоління протиракетного щита для Сполучених Штатів проти балістичних, гіперзвукових, вдосконалених крилатих ракет та інших повітряних атак наступного покоління".
Деталі: Указ передбачатиме створення передових космічних систем, завданням яких буде виявлення і збивання ракет, спрямованих проти Сполучених Штатів.
Водночас він не містить оціночної вартості щита ПРО і часових меж його втілення.
Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв доручити військовим створення "непроникного купола для захисту нашого народу" за зразком ізраїльської системи протиракетної оборони.
Незважаючи на сучасні системи ППО Ізраїлю і відносно невелику територію, яку йому потрібно захищати, у країні час від часу фіксують падіння ракет і дронів.
Передісторія:
- У грудні 2024 року повідомлялось, що американська система протиракетної оборони THAAD вперше перехопила балістичну ракету, запущену по Ізраїлю з Ємену.
- Перед тим у польському Редзіково офіційно відкрили базу протиракетної оборони США – це перший постійний об'єкт американських Збройних сил на польській території.