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Трамп подпишет указ о создании "Железного купола" – СМИ

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПонедельник, 27 января 2025, 21:56
Трамп подпишет указ о создании Железного купола – СМИ
Дональд Трамп, фото: Getty images

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 27 января, должен подписать указ о создании щита противоракетной обороны по образцу израильского "Железного купола" по аналогии с системой ПРО Израиля.

Источник: СNN со ссылкой на Белый дом, передает "Европейская правда"

Дословно: "Исполнительный указ направляет реализацию следующего поколения противоракетного щита для Соединенных Штатов против баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет и других воздушных атак следующего поколения".

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Детали: Указ будет предусматривать создание передовых космических систем, задачей которых будет выявление и сбивание ракет, направленных против Соединенных Штатов.

В то же время он не содержит оценочной стоимости щита ПРО и временных границ его воплощения.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал поручить военным создание "непроницаемого купола для защиты нашего народа" по образцу израильской системы противоракетной обороны.:

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Несмотря на современные системы ПВО Израиля и относительно небольшую территорию, которую ему нужно защищать, в стране время от времени фиксируют падения ракет и дронов.

Предыстория:

ТрампСША
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