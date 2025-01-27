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Данія на фоні заяв Трампа інвестує $2 млрд в оборону Арктики, включно з Гренландією

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 січня 2025, 23:05
Данія на фоні заяв Трампа інвестує $2 млрд в оборону Арктики, включно з Гренландією
Фото: Getty Images

Данське Міністерство оборони повідомило, що уряд і провідні політичні партії Данії у понеділок, 27 січня, оголосили про домовленість збільшити інвестиції в оборону в Арктиці та Північній Атлантиці на 14,6 мільярдів данських крон (понад $2 млрд).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на оборонне відомство Данії

Деталі: Політична угода уряду та парламенту Данії передбачає виділення понад 2 мільярдів доларів на посилення військової присутності насамперед в Арктиці.

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У межах угоди буде профінансоване розгортання трьох військово-морських суден, двох додаткових дронів дальнього радіусу дії, а також залучення супутників для збору розвідувальних даних у регіоні.

В уряді Данії наголошують, що нові інвестиції в безпеку розроблялись спільно з владою Фарерських островів і Гренландії, яких стосуватиметься розгортання нових військових засобів.

Там також анонсували укладання ще однієї домовленості "з акцентом на посилення стримування і оборони в регіоні".

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"За оцінками Данської розвідувальної служби, рівень загрози в Арктиці та Північній Атлантиці погіршився. Тому ми повинні значно посилити оборонну присутність у цих регіонах", – прокоментува міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Передісторія:

  • Трамп нещодавно повернувся до ідеї придбання стратегічно важливого і багатого на корисні копалини арктичного острова. Цю ідею він висунув ще під час свого першого терміну, і назвав контроль США над островом, напівавтономною територією Данії, "абсолютною необхідністю" для світової безпеки.
  • Нещодавно ЗМІ повідомили про жорстку телефонну розмову Трампа з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої вона наполягала на тому, що Гренландія не продається.

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Данія
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