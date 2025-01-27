Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дания на фоне заявлений Трампа инвестирует $2 млрд в оборону Арктики, включая Гренландию

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПонедельник, 27 января 2025, 23:05
Дания на фоне заявлений Трампа инвестирует $2 млрд в оборону Арктики, включая Гренландию
Фото: Getty Images

Датское Министерство обороны сообщило, что правительство и ведущие политические партии Дании в понедельник, 27 января, объявили о договоренности увеличить инвестиции в оборону в Арктике и Северной Атлантике на 14,6 миллиардов датских крон (более $2 млрд).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на оборонное ведомство Дании

Детали: Политическое соглашение правительства и парламента Дании предусматривает выделение более 2 миллиардов долларов на усиление военного присутствия прежде всего в Арктике.

Реклама:

В рамках соглашения будет профинансировано развертывание трех военно-морских судов, двух дополнительных дронов дальнего радиуса действия, а также привлечение спутников для сбора разведывательных данных в регионе.

В правительстве Дании отмечают, что новые инвестиции в безопасность разрабатывались совместно с властями Фарерских островов и Гренландии, которых будет касаться развертывание новых военных средств.

Там также анонсировали заключение еще одной договоренности "с акцентом на усиление сдерживания и обороны в регионе".

РЕКЛАМА:

"По оценкам Датской разведывательной службы, уровень угрозы в Арктике и Северной Атлантике ухудшился. Поэтому мы должны значительно усилить оборонное присутствие в этих регионах", – прокомментировал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Предыстория:

  • Трамп недавно вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова. Эту идею он выдвинул еще во время своего первого срока, и назвал контроль США над островом, полуавтономной территорией Дании, "абсолютной необходимостью" для мировой безопасности.
  • Недавно СМИ сообщили о жестком телефонном разговоре Трампа с премьером Дании Метте Фредериксен, во время которого она настаивала на том, что Гренландия не продается.

Читайте такжеНепристойное предложение Трампа, или Почему Дания должна сохранить контроль над Гренландией

Дания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Интенсивность атак врага на фронте снижается – Deepstate
"За российский газ надо платить суверенитетом": Зеленский ответил на заявление Фицо
Зеленский: Путин снова подтвердил, что боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну
Фицо назвал Зеленского врагом Словакии из-за газовых проблем
Зеленский поручил отчитаться по приостановленным американским программам
В ОП анонсировали "предметные консультации" с США из-за заморозки грантов USAID
Все новости...
Дания
Трамп во время разговора с премьером Дании "агрессивно настаивал" на завладении Гренландией - СМИ
США, Дания и Гренландия вместе обсудят безопасность в Арктике
Премьер Дании заявила, что Трамп не отказался от своих угроз по Гренландии
Последние новости
08:10
текстАватаризм. Насколько пьянство распространено в украинской армии и как с этим бороться
08:04
Россияне заявили о массированной атаке дронов: говорят, сбили более 100
07:45
Вучич допускает внеочередные выборы после отставки премьера на фоне протестов
07:40
ВСУ за сутки отминусовали 1 670 оккупантов
07:12
видеоВ РФ сообщили об атаке беспилотников на Нижегородский НПЗ
06:51
видеоНа Аляске разбился истребитель F-35: пилот выжил
06:21
В Киеве обломки российского дрона упали вблизи станции метро
06:18
Испания выделит 10 млн евро на гуманитарную помощь Украине
05:54
ISW: Россия создает отдельные полки беспилотных систем для усиления армии
04:35
Еврокомиссия предлагает наложить пошлины на весь аграрный импорт из России и Беларуси
Все новости...
Реклама:
Реклама: