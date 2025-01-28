Сенат США затвердив Скотта Бессента міністром фінансів

У Сенаті США затвердили 68 голосами кандидатуру Скотта Бессента на пост глави Міністерства фінансів.

Джерело: Посол України в США Оксана Маркарова у Facebook

Деталі: Маркарова повідомила, що Сенат (США – ред.) затвердив Скотта Бессента на посаді Міністра фінансів США (68 голосів "за", 29 – "проти").

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Пряма мова Маркарової: "Вітаємо Скотта Бессента, успішного фінансиста з хорошою репутацією та правильними цілями щодо публічних фінансів, і очікуємо на активну співпрацю".