Сенат США затвердив Скотта Бессента міністром фінансів
Вівторок, 28 січня 2025, 03:04
У Сенаті США затвердили 68 голосами кандидатуру Скотта Бессента на пост глави Міністерства фінансів.
Джерело: Посол України в США Оксана Маркарова у Facebook
Деталі: Маркарова повідомила, що Сенат (США – ред.) затвердив Скотта Бессента на посаді Міністра фінансів США (68 голосів "за", 29 – "проти").
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Пряма мова Маркарової: "Вітаємо Скотта Бессента, успішного фінансиста з хорошою репутацією та правильними цілями щодо публічних фінансів, і очікуємо на активну співпрацю".