Сенат США утвердил Скотта Бессента министром финансов
Вторник, 28 января 2025, 03:04
В Сенате США утвердили 68 голосами кандидатуру Скотта Бессента на пост главы Министерства финансов.
Источник: Посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook
Детали: Маркарова сообщила, что Сенат (США – ред). утвердил Скотта Бессента в должности Министра финансов США (68 голосов "за", 29 – "против").
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Прямая речь Маркаровой: "Поздравляем Скотта Бессента, успешного финансиста с хорошей репутацией и правильными целями относительно публичных финансов, и ожидаем активного сотрудничества".