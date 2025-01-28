Сенат США утвердил Скотта Бессента министром финансов

В Сенате США утвердили 68 голосами кандидатуру Скотта Бессента на пост главы Министерства финансов.

Источник: Посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook

Детали: Маркарова сообщила, что Сенат (США – ред). утвердил Скотта Бессента в должности Министра финансов США (68 голосов "за", 29 – "против").

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Прямая речь Маркаровой: "Поздравляем Скотта Бессента, успешного финансиста с хорошей репутацией и правильными целями относительно публичных финансов, и ожидаем активного сотрудничества".