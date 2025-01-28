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ЗМІ: У ЄС думають змінити умови пільгової торгівлі з Україною

Марія Ємець, Альона Мазуренко Вівторок, 28 січня 2025, 11:36
ЗМІ: У ЄС думають змінити умови пільгової торгівлі з Україною
фото: iStock / Getty Images

У Єврокомісії нібито думають не продовжувати пільговий режим торгівлі для України, термін дії якого спливає у червні, у його поточному вигляді, та вже почали технічні перемовини про нові умови торгівлі. 

Джерело: "Європейська правда", публікація польського RMF24

Деталі: Єврокомісія нібито не планує після 5 червня знову продовжувати особливий пільговий режим торгівлі з Україною, який запровадили у 2022 році для підтримки української економіки. 

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Водночас і не йдеться про повернення до того режиму торгівлі, що існував до повномасштабної війни – це стало би значним ударом для України, експорт якої до ЄС ще більше зріс за останні роки. 

Як варіант розглядають домовленість у межах Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA), що могла би передбачати встановлення квот на окремі види агропродукції з України та додаткові запобіжники. Такий формат, пише видання, міг би сприяти поступовій інтеграції України у єдиний ринок Євросоюзу і готувати її до майбутнього членства.

"Більшість міністрів сільського господарства висловлюються на користь більш стабільної угоди DCFTA, аніж продовження теперішнього режиму… Перевагу віддають тому, щоб рухатись у напрямку DCFTA, де будуть визначені нові обсяги експорту та імпорту", – зазначив єврокомісар з сільського господарства Крістоф Гансен, додавши, що це було би "найкращим рішенням".  

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За інформацією RMF FM, у Єврокомісії вже почали переговори з Києвом щодо нової домовленості про торгівлю – поки на технічному рівні, а основні переговори мають початися найближчим часом.

Неназваний співрозмовник видання у Єврокомісії очікує, що надалі торговельні заходи підтримки України будуть скромнішими і обсяги сільськогосподарського імпорту з України до ЄС зменшаться. Він пов’язав це у тому числі зі змінами у керівництві Єврокомісії та приходом на посаду єврокомісара з питань торгівлі представника Словаччини Мароша Шефчовича замість латвійця Валдіса Домбровскіса. Позиція Словаччини стосовно торгівлі з Україною ближча до позиції Польщі.  

Співрозмовники RMF FM у ЄК кажуть, що питання дуже чутливе, оскільки з одного боку у ЄС хочуть залишити для України якомога більш сприятливі умови для підтримки її економіки в умовах війни, а з іншого боку побоюються невдоволення європейських фермерів. 

Нещодавно у Польщі заявили, що хочуть пов’язати переговори про продовження лібералізованої торгівлі сільськогосподарською продукцією з Україною з переговорами щодо торговельної угоди між ЄС та країнами Південної Америки (Меркосур).

Нагадаємо, 13 травня 2024 року Рада ЄС після тривалого та напруженого переговорного процесу схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік – до 5 червня 2025 року. На відміну від аналогічних рішень двох попередніх років, з огляду на протести фермерів безмитну торгівлю з Україною продовжили з обмеженнями.

торгівляУкраїнаЄС
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