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СМИ: В ЕС думают изменить условия льготной торговли с Украиной

Мария Емец, Алена МазуренкоВторник, 28 января 2025, 11:36
СМИ: В ЕС думают изменить условия льготной торговли с Украиной
фото: iStock / Getty Images

В Еврокомиссии якобы думают не продлевать льготный режим торговли для Украины, срок действия которого истекает в июне, в его текущем виде, и уже начали технические переговоры о новых условиях торговли.

Источник: "Европейская правда", публикация польского RMF24

Детали: Еврокомиссия якобы не планирует после 5 июня снова продолжать особый льготный режим торговли с Украиной, который ввели в 2022 году для поддержки украинской экономики.

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В то же время и речь не идет о возвращении к тому режиму торговли, который существовал до полномасштабной войны – это стало бы значительным ударом для Украины, экспорт которой в ЕС еще больше вырос за последние годы.

Как вариант рассматривают договоренность в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA), которая могла бы предусматривать установление квот на отдельные виды агропродукции из Украины и дополнительные предохранители. Такой формат, пишет издание, мог бы способствовать постепенной интеграции Украины в единый рынок Евросоюза и готовить ее к будущему членству.

"Большинство министров сельского хозяйства высказываются в пользу более стабильного соглашения DCFTA, чем продолжение нынешнего режима... Предпочтение отдают тому, чтобы двигаться в направлении DCFTA, где будут определены новые объемы экспорта и импорта", – отметил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен, добавив, что это было бы „лучшим решением".

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По информации RMF FM, в Еврокомиссии уже начали переговоры с Киевом о новой договоренности о торговле – пока на техническом уровне, а основные переговоры должны начаться в ближайшее время.

Неназванный собеседник издания в Еврокомиссии ожидает, что в дальнейшем торговые меры поддержки Украины будут скромнее и объемы сельскохозяйственного импорта из Украины в ЕС уменьшатся. Он связал это в том числе с изменениями в руководстве Еврокомиссии и приходом на должность еврокомиссара по вопросам торговли представителя Словакии Мароша Шефчовича вместо латвийца Валдиса Домбровскиса. Позиция Словакии относительно торговли с Украиной ближе к позиции Польши.

Собеседники RMF FM в ЕК говорят, что вопрос очень чувствительный, поскольку с одной стороны в ЕС хотят оставить для Украины как можно более благоприятные условия для поддержки ее экономики в условиях войны, а с другой стороны опасаются недовольства европейских фермеров.

Недавно в Польше заявили, что хотят связать переговоры о продлении либерализованной торговли сельскохозяйственной продукцией с Украиной с переговорами по торговому соглашению между ЕС и странами Южной Америки (Меркосур).

Напомним, 13 мая 2024 года Совет ЕС после длительного и напряженного переговорного процесса одобрил продление льготной торговли с Украиной еще на один год – до 5 июня 2025 года. В отличие от аналогичных решений двух предыдущих лет, учитывая протесты фермеров, беспошлинную торговлю с Украиной продлили с ограничениями.

торговляУкраинаЕС
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