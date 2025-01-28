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У Київському СІЗО викрили схему постачання наркотиків за підтримки "вора в законі" – поліція

Українська правдаВівторок, 28 січня 2025, 11:49
У Київському СІЗО викрили схему постачання наркотиків за підтримки вора в законі – поліція
Фото: Getty Images

У Києві викрили організовану двома братами злочинну групу, яка постачала наркотики та психотропи до місцевого слідчого ізолятора, а також вимагала гроші від утриманців.

Джерело: Офіс генпрокурора, Національна поліція

Дослівно правоохоронці: "Організували злочинну діяльність двоє братів за підтримки "вора в законі", що утримувався свого часу у слідчому ізоляторі. Як спільників вони залучили "смотрящих" в установі та жителів столиці. Сімом фігурантам повідомлені підозри, п’ятьох з них затримано та взято під варту". 

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Деталі: Правоохоронці встановили, що до складу організованої злочинної групи, яка діяла у Київському слідчому ізоляторі, входили два брати, які свого часу утримувалися в установі та отримали кримінальні статуси, та іноземець. Діяли вони під прикриттям так званого "вора в законі".

За даними слідства, зловмисники закуповували наркотики та психотропи відповідно до замовлень, сформованих утриманцями СІЗО. Після цього заборонені речовини перекидали через паркан, а арештовані розповсюджували їх серед інших утриманців.

Окрім наркоторгівлі, члени угруповання займалися вимаганням коштів за "спокійні умови" перебування в ізоляторі. В одному з випадків вони побили утриманця та погрожували вбивством, змушуючи його сплатити $2000. Постраждалий перерахував злочинцям 80 000 гривень.

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В Офісі генерального прокурора повідомили, що підозрюваних затримано, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам оголосили підозру за кількома статтями, які передбачають збут, торгівлю та незаконне виробництво наркотиків. Максимальне покарання за ці злочини становить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

поліціяСІЗОКиїв
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