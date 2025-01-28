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В Киевском СИЗО разоблачили схему поставки наркотиков при поддержке "вора в законе" – полиция

Украинская правдаВторник, 28 января 2025, 11:49
В Киевском СИЗО разоблачили схему поставки наркотиков при поддержке вора в законе – полиция
Фото: Getty Images

В Киеве разоблачили организованную двумя братьями преступную группу, которая поставляла наркотики и психотропы в местный следственный изолятор, а также требовала деньги от иждивенцев.

Источник: Офис генпрокурора, Национальная полиция

Дословно правоохранители: "Организовали преступную деятельность двое братьев при поддержке "вора в законе", который содержался в свое время в следственном изоляторе. В качестве сообщников они привлекли "смотрящих" в учреждении и жителей столицы. Семерым фигурантам сообщены подозрения, пятеро из них задержаны и взяты под стражу". 

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Детали: Правоохранители установили, что в состав организованной преступной группы, которая действовала в Киевском следственном изоляторе, входили два брата, которые в свое время содержались в учреждении и получили криминальные статусы, и иностранец. Действовали они под прикрытием так называемого "вора в законе".

По данным следствия, злоумышленники покупали наркотики и психотропы в соответствии с заказами, сформированными иждивенцами СИЗО. После этого запрещенные вещества перебрасывали через забор, а арестованные распространяли их среди других иждивенцев.

Кроме наркоторговли, члены группировки занимались вымогательством средств за "спокойные условия" пребывания в изоляторе. В одном из случаев они избили иждивенца и угрожали убийством, заставляя его заплатить $2000. Пострадавший перечислил преступникам 80 000 гривен.

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В Офисе генерального прокурора сообщили, что подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам объявлено подозрение по нескольким статьям, которые предусматривают сбыт, торговлю и незаконное производство наркотиков. Максимальное наказание за эти преступления составляет до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

полицияСИЗОКиев
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