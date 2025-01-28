Після хвилі протестів у Сербії прем’єр йде у відставку

Прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич офіційно підтвердив, що подає у відставку на тлі масштабних протестів, що охопили країну останніми тижнями.

Джерело: Вучевич на пресконференції, його цитує РТС, "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи протести, він закликав усіх заспокоїти пристрасті і повернутися до діалогу.

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Крім того, за словами Вучевича, у відставку йде мер міста Новий Сад Мілан Джурич.

Вучевич повідомив, що сьогодні вранці в нього відбулася довга і змістовна розмова з президентом Сербії Александаром Вучичем, і додав, що той прийняв його рішення та аргументи.

Він заявив, що політики повинні взяти на себе відповідальність і показати, що вони готові допомогти знизити напруженість у суспільстві.

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Водночас Вучевич вказав, що "серйозний поділ суспільства" є "підло спланованим з-за кордону".

"Нерозуміння одне одного, незліченні суперечки і конфлікти по всій Сербії. Хоч би як ми закликали до заспокоєння пристрастей, за ними завжди слідує якесь зло. Щось сталося в сценарії. Ніби якась невидима рука створила новий інцидент і створила напруженість у суспільстві", – сказав Мілош Вучевич.

Студенти низки державних університетів Сербії останні тижні блокують заняття та організовують протести у звʼязку з обвалом бетонного навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад, який забрав життя 15 людей.

Вони вимагають оприлюднення всіх документів, що стосуються реконструкції вокзалу, кримінального переслідування посадовців, відповідальних за катастрофу, а також звільнення затриманих протестувальників.

На тлі протестів Вучич раніше звернувся до опозиції з проханням вимагати проведення так званого консультативного референдуму, щоб визначити, яку підтримку він має серед громадян.

Він також заявив про готовність підписати рішення про помилування від кримінального переслідування для учасників останніх протестів проти його влади.