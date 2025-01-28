После волны протестов в Сербии премьер уходит в отставку

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич официально подтвердил, что подает в отставку на фоне масштабных протестов, охвативших страну в последние недели.

Источник: Вучевич на пресс-конференции, его цитирует РТС, "Европейская правда"

Детали: Комментируя протесты, он призвал всех успокоить страсти и вернуться к диалогу.

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Кроме того, по словам Вучевича, в отставку уходит мэр города Новый Сад Милан Джурич.

Вучевич сообщил, что сегодня утром у него состоялся долгий и содержательный разговор с президентом Сербии Александаром Вучичем, и добавил, что тот принял его решение и аргументы.

Он заявил, что политики должны взять на себя ответственность и показать, что они готовы помочь снизить напряженность в обществе.

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В то же время Вучевич указал, что "серьезное разделение общества подло спланировано из-за рубежа".

"Непонимание друг друга, бесчисленные споры и конфликты по всей Сербии. Как бы мы ни призывали к успокоению страстей, за ними всегда следует какое-то зло. Что-то произошло в сценарии. Будто какая-то невидимая рука создала новый инцидент и создала напряженность в обществе", – сказал Милош Вучевич.

Студенты ряда государственных университетов Сербии последние недели блокируют занятия и организовывают протесты в связи с обвалом бетонного навеса на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, который унес жизни 15 человек.

Они требуют обнародования всех документов, касающихся реконструкции вокзала, уголовного преследования чиновников, ответственных за катастрофу, а также освобождения задержанных протестующих.

На фоне протестов Вучич ранее обратился к оппозиции с просьбой потребовать проведения так называемого консультативного референдума, чтобы определить, какую поддержку он имеет среди граждан.

Он также заявил о готовности подписать решение о помиловании от уголовного преследования для участников последних протестов против его власти.