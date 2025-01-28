Синоптики прогнозують теплу вологу погоду у найближчі дві доби

У середу, 29 січня у більшості західних областей України місцями пройде невеликий дощ, на решті території без опадів, вночі та вранці у східних областях подекуди туман.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: За прогнозами синоптиків, вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у східних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 5-10° тепла, на півдні та заході країни 9-14°.

Реклама:

У Києві 29 січня без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 29 січня найвища температура вдень була 9,9° в 2002 році, найнижча вночі -22,5° в 1909 році.

У четвер, 30 січня, в Україні без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Карпатах близько 0°; вдень 5-10° тепла, на півдні країни 9-14°.

РЕКЛАМА:

В Києві в четвер, 30 січня, без істотних опадів, вночі та вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.