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Синоптики прогнозируют теплую влажную погоду в ближайшие двое суток

Станислав ПогориловВторник, 28 января 2025, 12:55
Синоптики прогнозируют теплую влажную погоду в ближайшие двое суток
Фото: Getty Images

В среду, 29 января в большинстве западных областей Украины местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков, ночью и утром в восточных областях местами туман.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: По прогнозам синоптиков, ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 5-10° тепла, на юге и западе страны 9-14°.

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В Киеве 29 января без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 29 января самая высокая температура днем была 9,9° в 2002 году, самая низкая ночью -22,5° в 1909 году.

В четверг, 30 января, в Украине без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Карпатах около 0°; днем 5-10° тепла, на юге страны 9-14°.

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В Киеве в четверг, 30 января, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.

погодаУкраина
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