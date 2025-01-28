ЄС сподівається вирішити питання з Орбаном, щоб уникнути блокування переговорів про вступ України в ЄС

Керівництво ЄС сподівається знайти спосіб домовитися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, щоб уникнути блокування початку переговорів між Україною та Євросоюзом щодо вступу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяви головної дипломатки ЄС Каї Каллас у спілкуванні зі ЗМІ після неформального сніданку, організованого перед засіданням Ради ЄС

Деталі: Від журналістів пролунало питання про те, чи не стане позиція Віктора Орбана щодо України перешкодою для фактичного запуску переговорів, з огляду на його заяви, що вступ України був би "економічною загрозою" для ЄС.

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Пряма мова Каллас: "У нас в ЄС 27 країн-членів… Кожне рішення – це завжди складно. Тож у мене немає ніяких ілюзій, що це далі буде простіше. Проте врешті-решт нам завжди вдавалося досягти якогось рішення".

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