ЄС сподівається вирішити питання з Орбаном, щоб уникнути блокування переговорів про вступ України в ЄС
Керівництво ЄС сподівається знайти спосіб домовитися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, щоб уникнути блокування початку переговорів між Україною та Євросоюзом щодо вступу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяви головної дипломатки ЄС Каї Каллас у спілкуванні зі ЗМІ після неформального сніданку, організованого перед засіданням Ради ЄС
Деталі: Від журналістів пролунало питання про те, чи не стане позиція Віктора Орбана щодо України перешкодою для фактичного запуску переговорів, з огляду на його заяви, що вступ України був би "економічною загрозою" для ЄС.
Пряма мова Каллас: "У нас в ЄС 27 країн-членів… Кожне рішення – це завжди складно. Тож у мене немає ніяких ілюзій, що це далі буде простіше. Проте врешті-решт нам завжди вдавалося досягти якогось рішення".
Нагадаємо:
- Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила впевненість, що у 2025 році у переговорах з Україною буде можливо відкрити перший і тридцять перший кластери.
- Нагадаємо, у понеділок у ЄС вдалося "дотиснути" Угорщину і схвалити продовження економічних санкцій проти Росії, проте з поступкою Будапешту.
- Кая Каллас натякнула, що заява про "енергетичну безпеку", в обмін на яку Угорщина підтримала продовження санкцій проти Росії, мала символічний характер.