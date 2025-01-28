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ЄС сподівається вирішити питання з Орбаном, щоб уникнути блокування переговорів про вступ України в ЄС

Марія Ємець, Українська правдаВівторок, 28 січня 2025, 13:36
ЄС сподівається вирішити питання з Орбаном, щоб уникнути блокування переговорів про вступ України в ЄС
Фото: Getty Images

Керівництво ЄС сподівається знайти спосіб домовитися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, щоб уникнути блокування початку переговорів між Україною та Євросоюзом щодо вступу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяви головної дипломатки ЄС Каї Каллас у спілкуванні зі ЗМІ після неформального сніданку, організованого перед засіданням Ради ЄС

Деталі: Від журналістів пролунало питання про те, чи не стане позиція Віктора Орбана щодо України перешкодою для фактичного запуску переговорів, з огляду на його заяви, що вступ України був би "економічною загрозою" для ЄС. 

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Пряма мова Каллас: "У нас в ЄС 27 країн-членів… Кожне рішення – це завжди складно. Тож у мене немає ніяких ілюзій, що це далі буде простіше. Проте врешті-решт нам завжди вдавалося досягти якогось рішення".

Нагадаємо: 

  • Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила впевненість, що у 2025 році у переговорах з Україною буде можливо відкрити перший і тридцять перший кластери.
  • Нагадаємо, у понеділок у ЄС вдалося "дотиснути" Угорщину і схвалити продовження економічних санкцій проти Росії, проте з поступкою Будапешту. 
  • Кая Каллас натякнула, що заява про "енергетичну безпеку", в обмін на яку Угорщина підтримала продовження санкцій проти Росії, мала символічний характер.

ЄвропаУгорщинаОрбан
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