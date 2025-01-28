ЕС надеется решить вопрос с Орбаном, чтобы избежать блокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС

Руководство ЕС надеется найти способ договориться с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чтобы избежать блокирования начала переговоров между Украиной и Евросоюзом по вступлению.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявления главного дипломата ЕС Каи Каллас в общении со СМИ после неформального завтрака, организованного перед заседанием Совета ЕС

Детали: От журналистов прозвучал вопрос о том, не станет ли позиция Виктора Орбана по Украине препятствием для фактического запуска переговоров, учитывая его заявления, что вступление Украины было бы "экономической угрозой" для ЕС.

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Прямая речь Каллас: "У нас в ЕС 27 стран-членов... Каждое решение – это всегда сложно. Поэтому у меня нет никаких иллюзий, что это дальше будет проще. Однако в конце концов нам всегда удавалось достичь какого-то решения".

Напомним: