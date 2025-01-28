ЕС надеется решить вопрос с Орбаном, чтобы избежать блокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС
Руководство ЕС надеется найти способ договориться с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чтобы избежать блокирования начала переговоров между Украиной и Евросоюзом по вступлению.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявления главного дипломата ЕС Каи Каллас в общении со СМИ после неформального завтрака, организованного перед заседанием Совета ЕС
Детали: От журналистов прозвучал вопрос о том, не станет ли позиция Виктора Орбана по Украине препятствием для фактического запуска переговоров, учитывая его заявления, что вступление Украины было бы "экономической угрозой" для ЕС.
Прямая речь Каллас: "У нас в ЕС 27 стран-членов... Каждое решение – это всегда сложно. Поэтому у меня нет никаких иллюзий, что это дальше будет проще. Однако в конце концов нам всегда удавалось достичь какого-то решения".
Напомним:
- Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила уверенность, что в 2025 году в переговорах с Украиной будет возможно открыть первый и тридцать первый кластеры.
- Напомним, в понедельник в ЕС удалось "дожать" Венгрию и одобрить продление экономических санкций против России, однако с уступкой Будапешту.
- Кая Каллас намекнула, что заявление об "энергетической безопасности", в обмен на которую Венгрия поддержала продление санкций против России, имело символический характер.