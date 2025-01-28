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ЕС надеется решить вопрос с Орбаном, чтобы избежать блокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС

Мария Емец, Украинская правдаВторник, 28 января 2025, 13:36
ЕС надеется решить вопрос с Орбаном, чтобы избежать блокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС
Фото: Getty Images

Руководство ЕС надеется найти способ договориться с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чтобы избежать блокирования начала переговоров между Украиной и Евросоюзом по вступлению.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявления главного дипломата ЕС Каи Каллас в общении со СМИ после неформального завтрака, организованного перед заседанием Совета ЕС

Детали: От журналистов прозвучал вопрос о том, не станет ли позиция Виктора Орбана по Украине препятствием для фактического запуска переговоров, учитывая его заявления, что вступление Украины было бы "экономической угрозой" для ЕС. 

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Прямая речь Каллас: "У нас в ЕС 27 стран-членов... Каждое решение – это всегда сложно. Поэтому у меня нет никаких иллюзий, что это дальше будет проще. Однако в конце концов нам всегда удавалось достичь какого-то решения".

Напомним: 

  • Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила уверенность, что в 2025 году в переговорах с Украиной будет возможно открыть первый и тридцать первый кластеры.
  • Напомним, в понедельник в ЕС удалось "дожать" Венгрию и одобрить продление экономических санкций против России, однако с уступкой Будапешту. 
  • Кая Каллас намекнула, что заявление об "энергетической безопасности", в обмен на которую Венгрия поддержала продление санкций против России, имело символический характер.

ЕвропаВенгрияОрбан
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