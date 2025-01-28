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Меру Дрогобича виписали штраф через зрив заходів мобілізації – ЗМІ

Альона Мазуренко Вівторок, 28 січня 2025, 15:45
Меру Дрогобича виписали штраф через зрив заходів мобілізації – ЗМІ
Тарас Кучма, фото: Дрогобицька міськрада

Міському голові Дрогобича на Львівщині Тарасові Кучмі виписали постанову про накладення штрафу за зрив заходів мобілізації. Мер заявляє, що буде оскаржувати це рішення і виплачувати штраф не планує.

Джерело: ZAXID.NET

Деталі: Для вручення постанови 59-річного мера Дрогобича спершу запросили до місцевого ТЦК, а коли мер не прийшов, керівництво ТЦК скерувало лист у поліцію про примусовий привід. Після цього мер самостійно прийшов до ТЦК.

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Кучма розповів жірналістам, що справді мав прибути до районного ТЦК 22 січня, але не зробив цього через заплановані на цей день офіційні заходи та зустріч полеглого бійця: "Ми скерували лист, написали, що не прийдемо, а якщо є якісь питання, напишіть, ми дамо відповідь. На це реакція керівника ТЦК була така, що був скерований лист у поліцію про примусове доправлення мера".

На мера Дрогобича, а також мерів інших міст регіону (Трускавця, Східниці, Борислава, Меденич) склали постанови про накладення адміністративного стягнення за невиконання мобілізаційного завдання та зрив заходів мобілізації згідно з розпорядженням начальника РВА. За таке порушення передбачений штраф у розмірі близько 36 тис. грн.

Кучма не погодився з таким рішенням, за його словами, міські голови не мають повноважень доправляти людей до ТЦК: "Є постанова, яка нас зобов’язує проводити мобілізаційні завдання, не даючи повноважень. Яким чином голова міста може доставити людей до ТЦК на призов?".

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Він також заявив, що не планує виплачувати штраф і буде його оскаржувати.

Нагадаємо:

  • 27 січня Асоціація міст України оприлюднила відкрите звернення до президента про тиск на органи місцевого самоврядування.
  • 16 травня 2024 року Кабмін затвердив порядок проведення призову під час мобілізації. Цей документ розширив роль органів місцевого самоврядування у заходах, пов’язаних з мобілізацією.
  • У квітні 2024 року, Рада ухвалила зміни, якими поклала на органи місцевого самоврядування обов’язки: забезпечення організації призову; виклик військовозобов'язаних та резервістів до ТЦК; забезпечення на території відповідних н.п. ведення персонально-первинного військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів; здійснення під час мобілізації оповіщення і забезпечення прибуття громадян на збірні пункти та у військові частини; забезпечення на території відповідних населених пунктів планування та проведення мобілізаційної підготовки, а також проведення заходів мобілізації та демобілізації.

ТЦКштрафимісцева владаЛьвівщина
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