Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мэру Дрогобыча выписали штраф за срыв мероприятий мобилизации – СМИ

Алена МазуренкоВторник, 28 января 2025, 15:45
Мэру Дрогобыча выписали штраф за срыв мероприятий мобилизации – СМИ
Тарас Кучма, фото: Дрогобычский горсовет

Городскому голове Дрогобыча на Львовщине Тарасу Кучме выписали постановление о наложении штрафа за срыв мероприятий мобилизации. Мэр заявляет, что будет обжаловать это решение и выплачивать штраф не планирует.

Источник: ZAXID.NET

Детали: Для вручения постановления 59-летнего мэра Дрогобыча сначала пригласили в местный ТЦК, а когда мэр не пришел, руководство ТЦК направило письмо в полицию о принудительном приводе. После этого мэр самостоятельно пришел в ТЦК.

Реклама:

Кучма рассказал журналистам, что действительно должен был прибыть в районный ТЦК 22 января, но не сделал этого из-за запланированных на этот день официальных мероприятий и встречи павшего бойца: "Мы направили письмо, написали, что не придем, а если есть какие-то вопросы, напишите, мы ответим. На это реакция руководителя ТЦК была такова, что было направлено письмо в полицию о принудительном доставлении мэра".

На мэра Дрогобыча, а также мэров других городов региона (Трускавца, Сходницы, Борислава, Меденич) составили постановления о наложении административного взыскания за невыполнение мобилизационного задания и срыв мероприятий мобилизации согласно распоряжению начальника РВА. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере около 36 тыс. грн.

Кучма не согласился с таким решением, по его словам, городские головы не имеют полномочий доставлять людей в ТЦК: "Есть постановление, которое нас обязывает проводить мобилизационные задания, не давая полномочий. Каким образом глава города может доставить людей в ТЦК на призыв?".

РЕКЛАМА:

Он также заявил, что не планирует выплачивать штраф и будет его обжаловать.

Напомним:

  • 27 января Ассоциация городов Украины обнародовала открытое обращение к президенту о давлении на органы местного самоуправления.
  • 16 мая 2024 года Кабмин утвердил порядок проведения призыва по мобилизации. Этот документ расширил роль органов местного самоуправления в мероприятиях, связанных с мобилизацией.
  • В апреле 2024 года, Рада приняла изменения, которыми возложила на органы местного самоуправления обязанности: обеспечение организации призыва; вызов военнообязанных и резервистов в ТЦК; обеспечение на территории соответствующих н.п. ведения персонально-первичного воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов; осуществление во время мобилизации оповещения и обеспечения прибытия граждан на сборные пункты и в воинские части; обеспечение на территории соответствующих населенных пунктов планирования и проведения мобилизационной подготовки.

ТЦКштрафыместная властьЛьвовщина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Reuters: Новые власти Сирии потребовали от России компенсаций и выдачи Асада
Кличко обвинил начальника КГВА в блокировании ключевых решений: просит вмешаться Зеленского
фотоТоп-чиновник КГГА оформил фиктивную инвалидность, чтобы избежать призыва – СБУ
фотоБританская разведка оценила украинские удары по нефтебазе аэродрома Энгельс
Госсекретарь США внес изменения в решение о заморозке иностранной помощи – WP
Кишинев и Тирасполь заключили соглашение о предоставлении газового займа для помощи Приднестровью
Все новости...
ТЦК
Одесская писательница заявила, что ее сына избили представители ТЦК: проводится проверка
Под Киевом разоблачили экс-главу ВВК, который за 10 тысяч долларов признавал мужчин "непригодными"
В ТЦК объяснили, что телефонами пользоваться в них можно, но только в определенных местах
Последние новости
15:49
Лувр обвиняют в снобизме из-за решения перенести "Мону Лизу"
15:40
Суд ЕС отказался снимать санкции с зятя Лаврова
15:29
Февраль принесет Украине похолодание
15:26
Хорватия анонсировала новый пакет военной помощи Украине
15:23
видеоМинкультуры признало, что Костел Святого Николая находится в пользовании верующих
15:16
Трамп приказал Маску вернуть «забытых на МКС» астронавтов, что и так должны были сделать по плану Байдена
15:14
видеоДерзость и 13 килограммов взрывчатки: ССО разнесли позицию врага
15:11
С начала большой войны количество долгов в Украине выросло почти на треть
15:05
Из-за давки на религиозном фестивале в Индии погибли по меньшей мере 17 человек
15:00
Казахстан примет решение о сокращении добычи нефти после встречи ОПЕК+
Все новости...
Реклама:
Реклама: