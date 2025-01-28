Мэру Дрогобыча выписали штраф за срыв мероприятий мобилизации – СМИ

Городскому голове Дрогобыча на Львовщине Тарасу Кучме выписали постановление о наложении штрафа за срыв мероприятий мобилизации. Мэр заявляет, что будет обжаловать это решение и выплачивать штраф не планирует.

Источник: ZAXID.NET

Детали: Для вручения постановления 59-летнего мэра Дрогобыча сначала пригласили в местный ТЦК, а когда мэр не пришел, руководство ТЦК направило письмо в полицию о принудительном приводе. После этого мэр самостоятельно пришел в ТЦК.

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Кучма рассказал журналистам, что действительно должен был прибыть в районный ТЦК 22 января, но не сделал этого из-за запланированных на этот день официальных мероприятий и встречи павшего бойца: "Мы направили письмо, написали, что не придем, а если есть какие-то вопросы, напишите, мы ответим. На это реакция руководителя ТЦК была такова, что было направлено письмо в полицию о принудительном доставлении мэра".

На мэра Дрогобыча, а также мэров других городов региона (Трускавца, Сходницы, Борислава, Меденич) составили постановления о наложении административного взыскания за невыполнение мобилизационного задания и срыв мероприятий мобилизации согласно распоряжению начальника РВА. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере около 36 тыс. грн.

Кучма не согласился с таким решением, по его словам, городские головы не имеют полномочий доставлять людей в ТЦК: "Есть постановление, которое нас обязывает проводить мобилизационные задания, не давая полномочий. Каким образом глава города может доставить людей в ТЦК на призыв?".

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Он также заявил, что не планирует выплачивать штраф и будет его обжаловать.

Напомним: