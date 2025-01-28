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Словацький віцеспікер обурився, що в Аушвіц запросили "прихильника Бандери" Зеленського, а не РФ

Іванна Костіна, Олександр ШумілінВівторок, 28 січня 2025, 17:12
Словацький віцеспікер обурився, що в Аушвіц запросили прихильника Бандери Зеленського, а не РФ
Фото: Getty Images

Віцеспікер парламенту Словаччини Андрей Данко, який недавно їздив до Москви з візитом, бідкається, що Росію не запросили на відзначення 80-ї річниці визволення нацистського табору Аушвіц-Біркенау.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Данко у Telegram

Деталі: Словацькому віцеспікеру прикро, що в першому ряду під час урочистостей сиділи "німці і прихильник Бандери Зеленський", а Росію навіть не запросили.

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"Ось у який час ми живемо, дорогі друзі. Учора на відзначенні 80-ї річниці визволення табору Аушвіц-Біркенау в першому ряді сиділи німці та шанувальник Бандери Зеленський, а росіяни не були запрошені. Історію спотворюють, кажуть одне, роблять інше", – написав Данко.

Перед урочистостями з нагоди річниці визволення концтабору російський посол у Варшаві Сергєй Андреєв заявив, що російські дипломати не будуть брати участі в них.

Нагадаємо, Андрей Данко, який є лідером націоналістичної Словацької національної партії, нещодавно здійснив кількаденну поїздку до Росії.

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Анонсуючи поїздку до Росії, Данко заявив, що "вважатиме за честь" можливість виступити в Державній думі РФ.

історіяСловаччина
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