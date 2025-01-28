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Словацкий вице-спикер возмутился, что в Аушвиц пригласили "сторонника Бандеры" Зеленского, а не РФ

Иванна Костина, Александр ШумилинВторник, 28 января 2025, 17:12
Словацкий вице-спикер возмутился, что в Аушвиц пригласили сторонника Бандеры Зеленского, а не РФ
Фото: Getty Images

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, который недавно ездил в Москву с визитом, жалуется, что Россию не пригласили на празднование 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Данко в Telegram

Детали: Словацкому вице-спикеру обидно, что в первом ряду во время торжеств сидели "немцы и сторонник Бандеры Зеленский", а Россию даже не пригласили.

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"Вот в какое время мы живем, дорогие друзья. Вчера на праздновании 80-й годовщины освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау в первом ряду сидели немцы и поклонник Бандеры Зеленский, а россияне не были приглашены. Историю искажают, говорят одно, делают другое", - написал Данко.

Перед торжествами по случаю годовщины освобождения концлагеря российский посол в Варшаве Сергей Андреев заявил, что российские дипломаты не будут участвовать в них.

Напомним, Андрей Данко, который является лидером националистической Словацкой национальной партии, недавно совершил многодневную поездку в Россию.

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Анонсируя поездку в Россию, Данко заявил, что "сочтет за честь" возможность выступить в Государственной думе РФ.

историяСловакия
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