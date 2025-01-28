Трамп доручив розробити план створення "Залізного купола" для США

Американський президент Дональд Трамп підписав указ про створення системи протиповітряної оборони "Залізний купол" для США.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на указ, який опублікував Білий дім

Деталі: У понеділок, 27 січня, Трамп підписав указ про створення системи протиповітряної оборони "Залізний купол" для США з метою просування політики "миру з позицій сили".

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В указі американський президент наголосив, що впродовж останніх 40 років "загроза з боку стратегічних озброєнь нового покоління стала інтенсивнішою та складнішою, тому що рівні й майже рівні супротивники розробляють системи доставки нового покоління і власні інтегровані засоби протиповітряної та протиракетної оборони на своїй території".

У документі підкреслюється, що політика США, спрямована на досягнення мети "мир з позицій сили", передбачає забезпечення загальної оборони громадян і країни шляхом розгортання і підтримки протиракетного щита наступного покоління.

Трамп поставив за мету стримування можливого агресора та захисту громадян і найважливіших об'єктів інфраструктури від будь-якого іноземного повітряного нападу на країну.

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Також в указі вказується на необхідність гарантувати надійний потенціал для нанесення удару у відповідь.

Трамп доручив міністру оборони протягом 60 днів з моменту видання наказу представити еталонну архітектуру, вимоги, що базуються на наявних можливостях, і план створення щита протиракетної оборони наступного покоління.

План має включати, серед іншого, захист США від балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет, а також від інших засобів повітряного нападу нового покоління.

Крім того, в документі ставиться завдання розробки нових систем перехоплення, а також пропонується розробити і розгорнути потенціал для ураження ракетних атак до запуску і на активній ділянці польоту.

У заяві Білого дому наголошується на необхідності впровадження безпечного ланцюга поставок усіх компонентів нової системи.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв доручити військовим створення "непроникного купола для захисту нашого народу" за зразком ізраїльської системи протиракетної оборони.

Незважаючи на сучасні системи ППО Ізраїлю і відносно невелику територію, яку йому потрібно захищати, у країні час від часу фіксують падіння ракет і дронів.

У грудні 2024 року повідомлялось, що американська система протиракетної оборони THAAD вперше перехопила балістичну ракету, запущену по Ізраїлю з Ємену.

Перед тим у польському Редзіково офіційно відкрили базу протиракетної оборони США – це перший постійний об'єкт американських Збройних сил на польській території.