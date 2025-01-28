Трамп поручил разработать план "Железного купола" для США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о создании системы противовоздушной обороны "Железный купол" для США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на указ, который опубликовал Белый дом

Детали: В понедельник, 27 января, Трамп подписал указ о создании системы противовоздушной обороны "Железный купол" для США с целью продвижения политики "мира с позиций силы".

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В указе американский президент отметил, что в течение последних 40 лет "угроза со стороны стратегических вооружений нового поколения стала более интенсивной и сложной, потому что равные и почти равные противники разрабатывают системы доставки нового поколения и собственные интегрированные средства противовоздушной и противоракетной обороны на своей территории".

В документе подчеркивается, что политика США, направленная на достижение цели "мир с позиций силы", предусматривает обеспечение всеобщей обороны граждан и страны путем развертывания и поддержания противоракетного щита следующего поколения.

Трамп поставил цель сдерживания возможного агрессора и защиты граждан и важнейших объектов инфраструктуры от любого иностранного воздушного нападения на страну.

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Также в указе указывается на необходимость гарантировать надежный потенциал для нанесения ответного удара.

Трамп поручил министру обороны в течение 60 дней с момента издания приказа представить эталонную архитектуру, требования, основанные на имеющихся возможностях, и план создания щита противоракетной обороны следующего поколения.

План должен включать, среди прочего, защиту США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также от других средств воздушного нападения нового поколения.

Кроме того, в документе ставится задача разработки новых систем перехвата, а также предлагается разработать и развернуть потенциал для поражения ракетных атак до запуска и на активном участке полета.

В заявлении Белого дома отмечается необходимость внедрения безопасной цепи поставок всех компонентов новой системы.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал поручить военным создание "непроницаемого купола для защиты нашего народа" по образцу израильской системы противоракетной обороны.

Несмотря на современные системы ПВО Израиля и относительно небольшую территорию, которую ему нужно защищать, в стране время от времени фиксируют падения ракет и дронов.

В декабре 2024 года сообщалось, что американская система противоракетной обороны THAAD впервые перехватила баллистическую ракету, запущенную по Израилю из Йемена.

Перед тем в польском Редзиково официально открыли базу противоракетной обороны США – это первый постоянный объект американских Вооруженных сил на польской территории.