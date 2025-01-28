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У кафе в центрі Києва невідомий влаштував стрілянину: одну людину поранено

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 січня 2025, 18:09
У кафе в центрі Києва невідомий влаштував стрілянину: одну людину поранено
Фото: поліція Києва

В центрі Києва у кафе в результаті конфлікту невідомий відкрив вогонь з травматичної зброї, поранив літнього чоловіка та втік.

Джерело: поліція Києвва у Telegram

Дослівно: "Інформація про подію надійшла до правоохоронців сьогодні близько 16.20. Встановлено, що між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами відбувся конфлікт, у ході якого один з учасників, попередньо з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка".

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Деталі: Повідомляється, що після скоєного порушник втік з місця події, його пошуки наразі тривають.

 

Постраждалий отримав дотикові поранення та був госпіталізований. Правоохоронці запевняють, що його життю нічого не загрожує.

На місці події працює слідчо-оперативна група та наряди поліції. "Всі обставини з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації", - говориться у повідомленні.

Київнадзвичайна подія
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