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В кафе в центре Киева неизвестный устроил стрельбу: один человек ранен

Станислав ПогориловВторник, 28 января 2025, 18:09
В кафе в центре Киева неизвестный устроил стрельбу: один человек ранен
Фото: полиция Киева

В центре Киева в кафе в результате конфликта неизвестный открыл огонь из травматического оружия, ранил пожилого мужчину и скрылся.

Источник: полиция Киева в Telegram

Дословно: "Информация о происшествии поступила в милицию сегодня около 16.20. Установлено, что между 68-летним посетителем заведения и другими гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников, предварительно из травматического оружия, произвел несколько выстрелов в сторону пожилого мужчины".

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Детали: Сообщается, что после содеянного нарушитель скрылся с места происшествия, его поиски продолжаются.

 

Пострадавший получил осязательные ранения и был госпитализирован. Правоохранители уверяют, что его жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и наряды полиции. "Все обстоятельства выясняются, решается вопрос о правовой квалификации", - говорится в сообщении.

Киевчрезвычайное происшествие
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