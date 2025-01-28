Генштаб: Росіяни здійснили 75 атак на Покровському напрямку 

З початку доби на всіх напрямках фронту відбулося 174 бойових зіткнень, 75 разів російські загарбники атакували Покровський напрямок, 5 боїв ще тривають.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку противник сім разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Стариці.

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На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Кутьківки, Кіндрашівки, Дворічної, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки, два боєзіткнення тривають дотепер. Українські захисники зупинили 12 ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Новоєгорівки, Богуславки, Новолюбівки, Макіївки та у Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Сіверському напрямку ворог 17 разів атакував позиції українських захисників в районах Білогорівки, Новосілки та Верхньокам’янського. До цього часу тривають два боєзіткнення.

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На Краматорському напрямку ворог 11 разів штурмував позиції Сил оборони поблизу Предтечиного, Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку українські бійці відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Кримське, Диліївка, Дачне, Торецьк та Щербинівка. Ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 75 разів атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Зелене, Відродження, Шевченко, Покровськ, Сергіївка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Нововасилівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Дачне, Богданівка, Курахове та Улакли. Водночас, ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Андріївка та Удаче.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив сім спроб прорвати оборону українських захисників неподалік населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Комар та Новий Комар, скинувши сім керованих бомб.

На Гуляйпільському напрямку загарбники п’ять разів атакували населений пункт Новосілка.

На Оріхівському напрямку російські окупанти скинули шість керованих авіаційних бомб поблизу населеного пункту Калинівське.

На Придніпровському напрямку окупаційні війська провели один штурм позицій наших оборонців, успіху не мали, відійшли.

В Курській області українські захисники відбивали десять атак противника, на даний час триває один бій.