Генштаб: Россияне совершили 75 атак на Покровском направлении

С начала суток на всех направлениях фронта произошло 174 боевых столкновений, 75 раз российские захватчики атаковали Покровское направление, 5 боев еще продолжаются.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении противник семь раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Старицы.

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На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Кутьковки, Кондрашовки, Двуречной, Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Украинские защитники остановили 12 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Богуславки, Новолюбовки, Макеевки и в Серебрянском лесу. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении враг 17 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Белогоровки, Новоселки и Верхнекаменского. К этому времени продолжаются два боестолкновения.

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На Краматорском направлении враг 11 раз штурмовал позиции Сил обороны вблизи Предтечиного, Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении украинские бойцы отбили 17 атак противника в районах населенных пунктов Крымское, Дилиевка, Дачное, Торецк и Щербиновка. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 75 раз атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Зеленое, Возрождение, Шевченко, Покровск, Сергеевка, Удачное, Надеевка, Успеновка, Нововасильевка, Новоалександровка, Алексеевка, Дачное, Богдановка, Курахово и Улаклы. В то же время, враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Андреевка и Удачное.

На Новопавловском направлении враг совершил семь попыток прорвать оборону украинских защитников неподалеку населенных пунктов Константинополь и Разлив. Кроме того, враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Комар и Новый Комар, сбросив семь управляемых бомб.

На Гуляйпольском направлении захватчики пять раз атаковали населенный пункт Новоселка.

На Ореховском направлении российские оккупанты сбросили шесть управляемых авиационных бомб вблизи населенного пункта Калиновское.

На Приднепровском направлении оккупационные войска провели один штурм позиций наших защитников, успеха не имели, отошли.

В Курской области украинские защитники отражали десять атак противника, в настоящее время продолжается один бой.