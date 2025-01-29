На Алясці розбився винищувач F-35: пілот вижив

Під час навчань на авіабазі Аєлсон в американському штаті Аляска розбився винищувач F-35 Військово-повітряних сил США. Пілот вчасно катапультувався та перебуває у стабільному стані.

Джерело: Associated Press

Дослівно: "Пілот ВПС США вижив під час аварії винищувача F-35, який розбився під час навчального польоту на Алясці".

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Деталі: За словами командира 354-го винищувального крила полковника Пола Таунсенда, пілот зіткнувся з несправністю під час польоту, після чого оголосив про аварійну ситуацію.

Літак розбився під час спроби посадки на базі Еєлсон, розташованій приблизно за 40 кілометрів на південь від міста Фербенкс.

Пілот був евакуйований і наразі проходить медичне обстеження.

"ВПС проведуть ретельне розслідування, сподіваючись мінімізувати ймовірність повторення подібних випадків", – зазначив Таунсенд.