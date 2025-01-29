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На Аляске разбился истребитель F-35: пилот выжил

Иван ДьяконовСреда, 29 января 2025, 06:51
На Аляске разбился истребитель F-35: пилот выжил
Истребитель F-35. Фото: Getty Images

Во время учений на авиабазе Аелсон в американском штате Аляска разбился истребитель F-35 Военно-воздушных сил США. Пилот вовремя катапультировался и находится в стабильном состоянии.

Источник: Associated Press

Дословно: "Пилот ВВС США выжил во время аварии истребителя F-35, который разбился во время учебного полета на Аляске".

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Детали: По словам командира 354-го истребительного крыла полковника Пола Таунсенда, пилот столкнулся с неисправностью во время полета, после чего объявил об аварийной ситуации.

Самолет разбился при попытке посадки на базе Еелсон, расположенной примерно в 40 километрах к югу от города Фэрбенкс.

Пилот был эвакуирован и сейчас проходит медицинское обследование.

"ВВС проведут тщательное расследование, надеясь минимизировать вероятность повторения подобных случаев", – отметил Таунсенд.

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