На Аляске разбился истребитель F-35: пилот выжил
Во время учений на авиабазе Аелсон в американском штате Аляска разбился истребитель F-35 Военно-воздушных сил США. Пилот вовремя катапультировался и находится в стабильном состоянии.
Источник: Associated Press
Дословно: "Пилот ВВС США выжил во время аварии истребителя F-35, который разбился во время учебного полета на Аляске".
Детали: По словам командира 354-го истребительного крыла полковника Пола Таунсенда, пилот столкнулся с неисправностью во время полета, после чего объявил об аварийной ситуации.
Самолет разбился при попытке посадки на базе Еелсон, расположенной примерно в 40 километрах к югу от города Фэрбенкс.
На Алясці розбився винищувач F-35: пілот виживhttps://t.co/B5hkzpWslL pic.twitter.com/kgF0zRPcPu— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 29, 2025РЕКЛАМА:
Пилот был эвакуирован и сейчас проходит медицинское обследование.
"ВВС проведут тщательное расследование, надеясь минимизировать вероятность повторения подобных случаев", – отметил Таунсенд.