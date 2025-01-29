Майже 6 тис. військових за 2 роки сиділи на гауптвахті за вживання алкоголю і наркотиків

За офіційними даними пресцентру судової влади, впродовж 2022 – 2023 років 5835 українських військових відсиділи на гауптвахті від 10 до 15 діб за вживання алкоголю або наркотиків.

Джерело: стаття "Української правди" "Ями, штрафи і гауптвахти. Як пʼють і борються з пияцтвом в українському війську"

Деталі: Згідно з даними пресцентру судової влади, в 2022 році притягнули до адміністративної відповідальності (арешт з утриманням на гауптвахті) за статтею 172-20 КУпАП 1569 військових, а в 2023 році – 4266. За 2024-й звіт ще не сформований.

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Автор: Андрій Калістратенко, УП

УП намагалася з'ясувати, скільки загалом протоколів за статтею 172-20 КУпАП склали на військових із початку повномасштабної війни. Однак військова служба правопорядку (ВСП) відмовилася надавати такі дані, оскільки вони мають обмежений доступ.

Відповідь ВСП на запит УП РЕКЛАМА:

Нагадаємо: Стаття 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає покарання для військових за вживання алкоголю або наркотиків у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень або арешту на гауптвахті від 10 до 15 діб – за рішенням суду.

Також військовий залишається без премії і "бойових" виплат. Навіть при виконанні завдань на передніх лініях фронт за той місяць, коли його зловили на пияцтві або вживанні наркотиків, отримає менше 10 тисяч гривень (залежно від посадового окладу).