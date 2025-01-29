Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Майже 6 тис. військових за 2 роки сиділи на гауптвахті за вживання алкоголю і наркотиків

Ангеліна Страшкулич, Станіслав ПогоріловСереда, 29 січня 2025, 10:36
Майже 6 тис. військових за 2 роки сиділи на гауптвахті за вживання алкоголю і наркотиків
ілюстративне фото Getty Images

За офіційними даними пресцентру судової влади, впродовж 2022 – 2023 років 5835 українських військових відсиділи на гауптвахті від 10 до 15 діб за вживання алкоголю або наркотиків.

Джерело: стаття "Української правди" "Ями, штрафи і гауптвахти. Як пʼють і борються з пияцтвом в українському війську"

Деталі: Згідно з даними пресцентру судової влади, в 2022 році притягнули до адміністративної відповідальності (арешт з утриманням на гауптвахті) за статтею 172-20 КУпАП 1569 військових, а в 2023 році – 4266. За 2024-й звіт ще не сформований.

Реклама:
 

Автор: Андрій Калістратенко, УП

УП намагалася з'ясувати, скільки загалом протоколів за статтею 172-20 КУпАП склали на військових із початку повномасштабної війни. Однак військова служба правопорядку (ВСП) відмовилася надавати такі дані, оскільки вони мають обмежений  доступ.

 

Відповідь ВСП на запит УП

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: Стаття 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає покарання для військових за вживання алкоголю або наркотиків у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень або арешту на гауптвахті від 10 до 15 діб – за рішенням суду. 

Також військовий залишається без премії і "бойових" виплат. Навіть при виконанні завдань на передніх лініях фронт за той місяць, коли його зловили на пияцтві або вживанні наркотиків, отримає менше 10 тисяч гривень (залежно від посадового окладу).

Збройні силиалкогольнаркотикивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Офісі президента анонсували новий законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК
Зеленський про заморозку фінансової допомоги США: Будемо шукати внутрішній ресурс
У Порошенка заявили, що його старший син з 2019 року знятий з усіх обліків
"Пусті звинувачення": Ткаченко відповів Кличку
ЗМІ: Сибігу запросили на зустріч очільників МЗС країн Європи і нового держсекретаря США
Бізнес закликає уряд продовжити терміни оновлення критичності та бронювання
Усі новини...
Збройні сили
Ями, штрафи і гауптвахти. Як п'ють і борються з пияцтвом в українському війську
Міноборони розробляє зимовий одяг і полегшений бронежилет для військовослужбовиць
ЗСУ відбили 65 атак росіян на Покровському напрямку – Генштаб
Останні новини
23:39
Трамп оскаржив кримінальний вирок у справі про "порногроші"
23:30
Чи вдалося фестивалю Liatoshynsky space повернути композитора Лятошинського на українську сцену: огляд
23:23
Гауляйтер заявив, що в окупованому Бердянську в районі порту пролунали вибухи
23:03
В ПАРЄ підтвердили, що втратили Грузію та "шкодують" про це
22:52
У Міноборони заявили, що Україна готова ділитися бойовим досвідом із НАТО
22:50
Бій під Крутами: що треба знати про подію, яка дозволила Україні бути
22:45
У НАТО кажуть, що виконують обіцянку у 40 млрд євро допомоги Україні на 2025 рік
22:38
Найдорожчий овоч борщового набору: ціна на капусту злетіла до рекордної позначки
22:30
відеоРідкісного каліфорнійського ссавця вперше вдалося зафіксувати на камеру: унікальні кадри
22:23
Лідер Придністров’я звинуватив Кишинів у "маніпуляціях" з допомогою ЄС на подолання енергокризи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: