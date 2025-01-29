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Почти 6 тыс. военных за 2 года сидели на гауптвахте за употребление алкоголя и наркотиков

Ангелина Страшкулич, Станислав ПогориловСреда, 29 января 2025, 10:36
Почти 6 тыс. военных за 2 года сидели на гауптвахте за употребление алкоголя и наркотиков
иллюстративное фото Getty Images

По официальным данным пресс-центра судебной власти, в течение 2022 - 2023 годов 5835 украинских военных отсидели на гауптвахте от 10 до 15 суток за употребление алкоголя или наркотиков.

Источник: статья "Украинской правды" "Ямы, штрафы и гауптвахты. Как пьют и борются с пьянством в украинской армии"

Детали: Согласно данным пресс-центра судебной власти, в 2022 году привлекли к административной ответственности (арест с содержанием на гауптвахте) по статье 172-20 КУоАП 1569 военных, а в 2023 году - 4266. За 2024-й отчет еще не сформирован.

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Автор: Андрей Калистратенко, УП

УП пыталась выяснить, сколько всего протоколов по статье 172-20 КУоАП составили на военных с начала полномасштабной войны. Однако военная служба правопорядка (ВСП) отказалась предоставлять такие данные, поскольку они имеют ограниченный доступ.

 
Ответ ВСП на запрос УП

Напомним: Статья 172-20 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает наказание для военных за употребление алкоголя или наркотиков в виде штрафа от 17 до 34 тысяч гривен или ареста на гауптвахте от 10 до 15 суток - по решению суда.
Также военный остается без премии и "боевых" выплат. Даже при выполнении заданий на передних линиях фронт за тот месяц, когда его поймали на пьянстве или употреблении наркотиков, получит менее 10 тысяч гривен (в зависимости от должностного оклада).

Вооруженные силыалкогольнаркотикивойна
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