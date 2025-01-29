Почти 6 тыс. военных за 2 года сидели на гауптвахте за употребление алкоголя и наркотиков

По официальным данным пресс-центра судебной власти, в течение 2022 - 2023 годов 5835 украинских военных отсидели на гауптвахте от 10 до 15 суток за употребление алкоголя или наркотиков.

Источник: статья "Украинской правды" "Ямы, штрафы и гауптвахты. Как пьют и борются с пьянством в украинской армии"

Детали: Согласно данным пресс-центра судебной власти, в 2022 году привлекли к административной ответственности (арест с содержанием на гауптвахте) по статье 172-20 КУоАП 1569 военных, а в 2023 году - 4266. За 2024-й отчет еще не сформирован.

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Автор: Андрей Калистратенко, УП

УП пыталась выяснить, сколько всего протоколов по статье 172-20 КУоАП составили на военных с начала полномасштабной войны. Однако военная служба правопорядка (ВСП) отказалась предоставлять такие данные, поскольку они имеют ограниченный доступ.

Ответ ВСП на запрос УП

Напомним: Статья 172-20 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает наказание для военных за употребление алкоголя или наркотиков в виде штрафа от 17 до 34 тысяч гривен или ареста на гауптвахте от 10 до 15 суток - по решению суда.

Также военный остается без премии и "боевых" выплат. Даже при выполнении заданий на передних линиях фронт за тот месяц, когда его поймали на пьянстве или употреблении наркотиков, получит менее 10 тысяч гривен (в зависимости от должностного оклада).