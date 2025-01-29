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ДБР викрило депутата з Кіровоградщини на схемі закупівлі неякісного одягу для військових

Анастасія ПроцСереда, 29 січня 2025, 11:09
ДБР викрило депутата з Кіровоградщини на схемі закупівлі неякісного одягу для військових
ФОТО: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрили корупційну схему, організовану депутатом міської ради Кіровоградщини. Разом зі спільниками він постачав для військових неякісний одяг без необхідних сертифікатів, що завдало державі збитків на понад 21 мільйон гривень.

Джерело: ДБР

Деталі: За даними слідства, організатором злочинної схеми став депутат, який також є власником і директором підприємства. Дізнавшись про заплановані закупівлі одягу для військових на Херсонщині, він вирішив на цьому нажитися. Для реалізації махінацій залучив знайомого, якого призначив директором іншого підконтрольного підприємства, а також бухгалтерку цієї компанії.

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фото: ДБР

Фігуранти закуповували дешевий, неякісний одяг без належних сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони України. Товар лише візуально був схожий на військовий. Таким чином державі було завдано збитків на понад 21 млн грн.

Наразі депутату, його спільнику та бухгалтеру повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

 
фото: ДБР

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

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ДБРКіровоградська областьармія
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